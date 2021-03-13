Ежеминутно в мире выбрасываются 3 миллиона масок
- 13.03.2021, 22:40,
- Новости
- 266
-
Facebook
Вконтакте
Мой мир
Google+
Эта цифра не вполне соотносится с другой, которую приводит газета: в мире ежемесячно производятся 43 миллиарда масок.
Тем не менее, ещё летом было подсчитано
, что в мире ежемесячно используются приблизительно 129 000 000 000 масок и 65 000 000 000 перчаток.
Всё это так или иначе оказывается выброшенным. Маски не перерабатываются. Они распадаются на синтетические микроволокна и представляют вред для здоровья людей и животных.