Ежеминутно в мире выбрасываются 3 миллиона масок

Эта цифра не вполне соотносится с другой, которую приводит газета: в мире ежемесячно производятся 43 миллиарда масок.

Тем не менее, ещё летом было подсчитано , что в мире ежемесячно используются приблизительно 129 000 000 000 масок и 65 000 000 000 перчаток.

Всё это так или иначе оказывается выброшенным. Маски не перерабатываются. Они распадаются на синтетические микроволокна и представляют вред для здоровья людей и животных.



