Ежеминутно в мире выбрасываются 3 миллиона масок

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По данным британской газеты "Дейли Мейл", в мире ежеминутно выбрасываются три миллиона масок.
Эта цифра не вполне соотносится с другой, которую приводит газета: в мире ежемесячно производятся 43 миллиарда масок.
Тем не менее, ещё летом было подсчитано, что в мире ежемесячно используются приблизительно 129 000 000 000 масок и 65 000 000 000 перчаток. 
Всё это так или иначе оказывается выброшенным. Маски не перерабатываются. Они распадаются на синтетические микроволокна и представляют вред для здоровья людей и животных.

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APN.ru