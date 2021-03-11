За прошедший год человечество произвело гораздо больше пластикового мусора

"Самый значительный рост количества пластиковых отходов произошёл, конечно, в городах-миллионниках, поскольку в период пандемии стали активно развиваться сервисы доставки еды и эта услуга на рынке оказалась супервостребованной. По нашим данным, общий объём упаковки, используемой для онлайн-торговли, вырос с апреля на 17–25%", — рассказал исполнительный директор ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин.

По данным компании "Эколайн", которая занимается вывозом и переработкой отходов в нескольких административных округах Москвы, доля упаковки среди отходов из жилых домов достигла 90%. Ровно половина приходится на пластиковые фракции, и только половину этого пластика можно переработать.

Резко возросла в отходах доля одноразовых масок, перчаток, флаконов из-под дезинфицирующих средств. "Наши улицы, пляжи и океаны подверглись настоящему цунами отходов, в том числе защитных масок, перчаток, флаконов с дезинфицирующим средством для рук и упаковок для продуктов питания", — констатировали эксперты Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Ранее уже говорилось , что в одной только России "каждый день образуется от 12 до 15 млн единиц медицинских отходов: маски, перчатки, респираторы, защитные очки".

Теоретически это всё -- опасный мусор, и перерабатывать его нельзя, но по факту он зачастую валяется прямо на улицах.



