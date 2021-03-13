 

Сенат США заинтересовался тем, как приросло состояние богатейшего человека планеты

Основатель и глава компании "Амазон" Джефф Безос ныне считается богатейшим человеком планеты: его состояние составляет 180 млрд долларов, причём 78 миллиардов он нажил за время ковидокризиса -- фактически, всего лишь с марта прошлого года. 
Председателя Бюджетного комитета Сената США Берни Сандерса заинтересовало это обстоятельство -- как и то, что 664 американских миллиардера за это время прибавили к своему состоянию, совокупно, 1,3 триллиона долларов. Например, состояние Илона Маска сейчас оценивается в 173 миллиарда, а Билла Гейтса -- в 138 миллиардов, и в обоих случаях также наблюдался резкий рост с марта 2020 года.
Джеффа Безоса вызвали для обсуждения этой темы, а также темы его борьбы с профсоюзами, в американский Сенат, однако Безос проигнорировал приглашение. 
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APN.ru