 

Ковид и борьба с ним сделали богатых богаче, а бедных -- нищими

Ковид ещё более углубил разрыв между бедными и богатыми, существующий в мире. Лишь 9% американцев в год получают шестизначные заработные платы -- и эти американцы в 2020 году отметили рост своих доходов (например, благодаря игре на бирже). Американцы, зарабатывающие от 50 000 до 100 000 долларов в год, указали на некоторое падение доходов. Те же, кто зарабатывает менее 50 000 в год, считают, что оказались на грани нищеты. Как правило, именно в этой категории находятся те, кто не может работать удалённо. 
В то же время 650 американских миллиардеров за период с 18 марта по 24 ноября 2020 года совокупно прибавили к своему состоянию более триллиона долларов. 29 миллиардеров с марта удвоили своё состояние. Выделилась когорта сентиллиардеров -- тех, чьё состояние превысило 100 млрд долларов.
 
Также ковидоограничения заставили американцев переезжать из одних штатов в другие в поисках более подходящих условий для жизни и работы, поскольку правила борьбы с ковидом разнятся от штата к штату. Наибольший исход людей наметился из Нью-Йорка, Чикаго (штат Иллинойс) и Калифорнии. Наибольший приток -- в Техас, Аризону, Джорджию и Колорадо.   
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APN.ru