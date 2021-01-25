"Самый серьёзный экономический спад со времён Второй мировой" помог прибавлению богатства богатых

Пандемия коронавируса COVID-19 спровоцировала самый серьезный экономический спад со времен Второй мировой войны, заявил на Всемирном экономическом форуме председатель КНР Си Цзиньпин, отметив, что страны потратили триллионы долларов на меры в поддержку экономики, но несмотря на это в мире экономическая ситуация по-прежнему нестабильна.

В то же время пандемия не помешала, а, напротив, помогла нарастить богатство богатейших. Десяток богатейших людей планеты совокупно прибавили к своему состоянию половину триллиона долларов. Среди них Илон Маск, Джефф Безос, Билл Гейтс, Марк Закерберг, Бернар Арно, Ларри Эллисон, Ларри Пейдж, Уоррен Баффет. Большая часть людей, наиболее разбогатевших во время ковида, связаны с информационными технологиями. Билл Гейтс также прибавил к своему состоянию 22 миллиарда несмотря на то (или благодаря тому), что спонсировал разработку ковидной вакцины. Теоретически богатейшая десятка могла бы оплатить вакцинацию всей планеты.





Богатейшие тысяча людей планеты, которые сперва заявляли о потерях, за десять месяцев успели всё наверстать, играя на бирже.

Что касается бедных людей, то при наихудшем сценарии к 2030 году они будут всё ещё беднее, чем были до 2020 года.



