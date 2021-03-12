Бедным семьям с детьми 3-7 лет выделят почти триллион рублей

Почти триллион рублей будет направлен из бюджета на выплаты детям в возрасте от трёх до семи лет в малообеспеченных семьях в ближайшие три года:
По оценкам Минтруда, ежемесячное количество получателей пособий составляет до 3,4 млн в месяц.
При этом с апреля будут применяться новые правила назначения пособий. В них предполагается увеличить доступность получения пособий и включить в получателей малоимущие семьи, в составе которых есть дети до 23 лет, если они обучаются очно и находятся на содержании родителей. Также в состав получателей включат семьи, в которых есть инвалиды, при этом компенсационные выплаты по уходу за детьми-инвалидами не будут учитываться при расчете среднедушевого дохода.
Кроме того, с 1 апреля пособие можно будет получить не только на родных детей, но и на детей, находящихся под опекой.
Для расчета нуждаемости органы соцзащиты будут использовать сведения о доходах, полученных семьей за год, предшествующий четырем месяцам до назначения выплат. Заявление о назначении пособия на Едином портале госуслуг можно подать с 1 апреля до 31 декабря, но пособие в новом размере будет рассчитываться с 1 января.