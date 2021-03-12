 

Бедным семьям с детьми 3-7 лет выделят почти триллион рублей

 

Почти триллион рублей будет направлен из бюджета на выплаты детям в возрасте от трёх до семи лет в малообеспеченных семьях в ближайшие три года:

"В 2021 году выделяется 321,5 млрд рублей, в том числе 276 млрд из федерального бюджета. В 2022 году будет направлено 339,5 млрд рублей, в том числе 295,3 млрд из федерального бюджета и в 2023 году - 341,7 млрд рублей, в том числе 296,8 млрд рублей из федерального бюджета".

По оценкам Минтруда, ежемесячное количество получателей пособий составляет до 3,4 млн в месяц.


При этом с апреля будут применяться новые правила назначения пособий. В них предполагается увеличить доступность получения пособий и включить в получателей малоимущие семьи, в составе которых есть дети до 23 лет, если они обучаются очно и находятся на содержании родителей. Также в состав получателей включат семьи, в которых есть инвалиды, при этом компенсационные выплаты по уходу за детьми-инвалидами не будут учитываться при расчете среднедушевого дохода.

Кроме того, с 1 апреля пособие можно будет получить не только на родных детей, но и на детей, находящихся под опекой.

Для расчета нуждаемости органы соцзащиты будут использовать сведения о доходах, полученных семьей за год, предшествующий четырем месяцам до назначения выплат. Заявление о назначении пособия на Едином портале госуслуг можно подать с 1 апреля до 31 декабря, но пособие в новом размере будет рассчитываться с 1 января.


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APN.ru