В старые времена известное русское присловье "дорогие гости, не надоели ли Вам хозяева?" понималось всеми вполне однозначно. Как иронический намёк на то, что гости загостились и пора бы им вернуться к себе, домой. Интересной тенденцией со стороны мигрантов в нашу страну является попытка воспринять этот вопрос и ответить на него буквально.

Да, конечно, надоели, идите отсюда, наконец! - Верный, переименованного, как и остальные русские города современного Казахстана в местное название с казахским колоритом - Ренат переехал в Россию и рассказывает нам, теперь буквально следующее: сообщает нам в своей колонке известный журналист Ренат Давлетгильдеев. Выходец из русского города, переименованного, как и остальные русские города современного Казахстана в местное название с казахским колоритом - Ренат переехал в Россию и рассказывает нам, теперь буквально следующее:

Десять лет назад на Манежной площади произошли массовые беспорядки, торжество русского фаната, коловрата и славянского брата. Десять лет спустя коллективный Егор Холмогоров никак не может поверить в то, что не бритоголовый болельщик «Спартака» — лицо России. А Манижа, - провозглашает Ренат, а также рассказывает, что будущее России - это "Таджикистан + феминизм".

Редакция АПН в ответ на это буйство ЛГБТК-активизма меланхолически обращает внимание уважаемого Рената на то, что русские - по-прежнему национальное большинство в России и будущее нашей страны будем определять прежде всего мы - её коренное население, её хозяева. Это не является предметом спора, дискуссии или какого-либо торга.

Единственный и естественный предмет дискуссии в сложившихся обстоятельствах - это целесообразность дальнейшего участия России в Евровидении. Редакция АПН никогда не являлась, не является и не будет являться сторонником цензуры, однако, для начала, нам хотелось бы поинтересоваться вопросом о том, насколько экономически выгодно для нашей страны это участие. Окупается ли оно хотя бы из-за повышения сборов от рекламы национального вещателя. За чей счёт банкет? Если окупается, то пусть, ей богу, хоть бородатую женщину туда засылают, по возможности, впредь, убрав малейшие ассоциации между ней и русскими как этносом. Если нет - то, пора бы все эти милые развлечения прекратить.

А кто лицо России - не Вам решать, Ренат.