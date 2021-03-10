Чиновников освободили от наказания за нечаянную коррупцию

Госдума приняла в первом чтении правительственные законопроекты об освобождении чиновников, судей, парламентариев и сотрудников госкомпаний от ответственности за нарушения антикоррупционных законов, "если они наступили в не зависящих от них обстоятельствах".

Это могут быть обстоятельства, "находящиеся вне контроля", а также неожиданные обстоятельства непреодолимой силы, например, стихийные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, военные действия и теракты; кроме того, "неожиданными обстоятельствами непреодолимой силы" могут быть принимаемые государственными и муниципальными органами власти запретительные или ограничительные меры.

"Не зависящими от физического лица обстоятельствами не могут быть признаны регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления, а также обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий физического лица, ссылающегося на наличие этих обстоятельств".

Под действие законопроекта попадают государственные и муниципальные служащие, федеральные, региональные и муниципальные депутаты, сенаторы, судьи, прокуроры, сотрудники МВД, ФСИН, СКР, МЧС, военные, таможенники, сотрудники Банка России, Совета Безопасности, Счётной палаты, послы и члены избиркомов.



Правительство внесло оба проектa в Думу 18 декабря 2020 года.