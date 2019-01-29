 

Чиновников могут освободить от наказания за «вынужденную коррупцию»

Российский Минюст подготовил новый проект закона, освобождающий чиновников от ответственности за коррупционные преступления, совершенные в силу обстоятельств непреодолимой силы.

Документ опубликован на портале обсуждения правовых актов с названием «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования мер ответственности за коррупционные правонарушения».

«Коррупционное правонарушение является виновным деянием лица, оценка обстоятельств совершения которого дается в ходе соответствующей проверки. В связи с этим в случае установления в ходе такой проверки обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии вины, действие (бездействие) такого лица не может быть квалифицировано как коррупционное правонарушение. В определенных обстоятельствах соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, невозможно в силу объективных причин, при этом освобождения от ответственности законодательством Российской Федерации не предусмотрено», - говорится в пояснительной записке к этому важному документу.

Любопытно, что обстоятельства, из-за которых чиновники смогут избежать наказания, в проекте закона не указываются.

АПН следит за развитием событий.

теги: Новые законы
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