 

ЦИК получила право устанавливать особенности изготовления и распространения агитационных материалов

 

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве Центризбиркома и региональных избиркомов инициировать временную блокировку незаконной интернет-агитации.

Избирком может обратиться в Роскомнадзор с сообщением о нарушении порядка агитации в интернете, и в результате могут быть временно заблокированы как отдельные интернет-страницы с агитацией, так и целые ресурсы, где она размещена, а к сайтам могут применяться санкции, если они не принимают мер по ограничению доступа к агитации.

ЦИК сможет инициировать блокировку на выборах федерального уровня, а региональные избиркомы -- на региональных выборах.

Кроме того, ЦИК получает право устанавливать особенности изготовления и распространения агитационных материалов -- в том числе в интернете.

 

В то же время президент Путин подписал закон, по которому в России увеличиваются штрафы за предвыборную агитацию в запрещённых местах и в день тишины. Штраф за агитацию вне агитационного периода и в местах, где её проводить запрещено, составит от пяти тысяч до 20 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц -- от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц -- от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Аналогичные штрафы устанавливаются за изготовление или распространение агитации в нарушение требований ЦИК.



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