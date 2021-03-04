В Кемеровской области умер ребёнок, которого отобрали у матери

Прокурорская проверка начата в городе Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область) после появления информации о смерти ребенка, которого изъяли из семьи. Будут проверены сообщения о превышении полномочий сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН), планируется установить, законна ли была передача ребенка в детский дом.





В середине января жительница Ленинск-Кузнецка, воспитывавшая годовалую дочь-инвалида, не смогла пустить в дом врачей, наблюдавших за ребенком, так как была заперта. По версии матери, она сама попросила запереть дверь, так как не планировала выходить. В то же время сообщается, что в связи с заболеванием врачи почти каждый день приходили для осмотра ребенка, но мать не открывала им дверь, а говорила, что с ней и ребенком всё в порядке. В итоге медики вызвали сотрудников Росгвардии и полиции, которые сломали дверь.

После этого между матерью ребенка и сотрудницей ПДН произошёл конфликт, в результате которого девочка была изъята из семьи и передана в дом ребенка Зеленогорска. При этом мать не была ограничена в правах на ребенка.

Спустя десять дней ей сообщили, что ребенок умер, поперхнувшись во время кормления. Матери скончавшейся девочки не без труда удалось привезти её в Ленинск-Кузнецкий и похоронить.

Сообщается, что сотрудница ПДН, с которой у женщины произошёл конфликт, возможно, пыталась через похоронное агентство помешать захоронению ребёнка, призывая отказать в этой услуге, так как оплатить её мать погибшей девочки не сможет.