В Белоруссии создают партию, поддерживающую интеграцию с Россией

В Белоруссии создают партию, которая будет выступать за интеграцию с Россией и представлять союзное направление, сообщил представитель президиума оргкомитета партии "Союз" Глеб Волков. По его словам, "запрос на такую партию уже давно существовал в обществе", но раньше всеми этими делами занимался президент Лукашенко, и лишь сейчас пришло понимание, что "не только власть должна представлять союзное направление".

Волков заявил, что партии, которые создавались в Белоруссии в 90-е, себя уже исчерпали.

По состоянию на 1 июля 2020 года в республике зарегистрировано 15 политических партий и 1198 партийных организаций.



