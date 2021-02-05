Песков рассказал, чем парад отличается от протестного митинга

"в большинстве стран вообще всё запретили в связи с ковидными ограничениями".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами сказал , что нет никакой проблемы в том, что все протестные акции запрещены из-за ковида, что эти меры нужны "для недопущения расползания инфекции". По словам Пескова, "люди не могут выражать собственное мнение таким образом, чтобы ставить под угрозу жизнь и здоровье целых городов". В то же время Парад Победы -- "это более упорядоченное мероприятие", поэтому его можно проводить при ковиде. Песков указал и на то, что