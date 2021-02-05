Песков рассказал, чем парад отличается от протестного митинга

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами сказал
, что нет никакой проблемы в том, что все протестные акции запрещены из-за ковида, что эти меры нужны "для недопущения расползания инфекции". По словам Пескова, "люди не могут выражать собственное мнение таким образом, чтобы ставить под угрозу жизнь и здоровье целых городов". В то же время Парад Победы -- "это более упорядоченное мероприятие", поэтому его можно проводить при ковиде. Песков указал и на то, что "в большинстве стран вообще всё запретили в связи с ковидными ограничениями".
В разных странах, действительно, "из-за ковидных ограничений" разгоняются протестные мероприятия, независимо от их причины. В Польше
-- против запрета абортов. Во Франции
-- против "закона о безопасности". В Бельгии
, Голландии, Германии, Британии, Израиле, Австралии -- против ковидных ограничений.
Вместе с тем существует обобщающее исследование
, что массовые мероприятия, когда они всё-таки имели место (даже без масок и социальной дистанции), не приводили к всплеску заражений и смертей.
Также есть исследование
Стэнфордского университета о том, что не удалось установить связь между более суровыми ограничениями и меньшим распространением ковида.