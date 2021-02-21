Что известно про обрушение на Норильской обогатительной фабрике

В ночь на 20 февраля на Норильской обогатительной фабрике частично обрушилась галерея дробильного цеха. Погибли три человека: двое -- под завалами, один скончался в машине скорой помощи. В момент ЧП в помещении находились восемь человек, четверых из них извлекли, двое выбрались сами. Пятеро госпитализированы, их состояние оценивается как стабильно тяжёлое, один человек в реанимации. Площадь обрушения составила 1 тыс. кв. м. В работах по разбору завалов задействованы 213 человек и 19 единиц техники.

Прокуратура Красноярского края организовала проверку по факту ЧП, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ). Задержаны четверо руководящих лиц Норильской обогатительной фабрики и компании-подрядчика. Речь идёт о начальнике отдела по техническому надзору, главном инженере и начальнике дробильного цеха предприятия, которое принадлежит ООО "Медвежий ручей", а также об отвечающем за допуск сотрудников к работам сотруднике ремонтно-строительного треста "Норильскникельремонт".

По данным следствия, в июле 2018 года при обследовании строительных конструкций здания склада дробления руды обогатительной фабрики были обнаружены дефекты, которые могли привести к обрушению здания. Было принято решение о проведении строительно-ремонтных работ. Однако они не начались своевременно "в результате бездействия подозреваемых сотрудников" Норильской обогатительной фабрики.

"Только 8 февраля 2021 года сотрудники подрядной организации ООО "Норильскникельремонт" приступили к работам по укреплению несущих опор и перекрытий. При этом работы проводились без каких-либо разрешительных документов и проектно-технической документации".