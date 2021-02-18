На Украине подростка травят за нелюбовь к украинскому, в Кракове закрыли Центр русского языка

На Украине внесли в список "Миротворец" (публикует персональные данные всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины) пятнадцатилетнюю TikTok-блогершу Лизу Леоненко, которая заявила, что Киев -- русскоязычный город.

Скандал начался с того, что около месяца назад (с 16 января начал действовать закон о переходе сферы обслуживания на украинский язык) в сети TikTok блогерша с ником @maybe_lizaaaaa опубликовала видео, в котором призналась в нелюбви к украинскому языку.

Девушка призналась, что пыталась на нём разговаривать потому что её просили, но в речи были ошибки, ей не нравится его звучание и она не желает разговаривать на украинском. Лиза заметила, что Киев -- город, где на украинском говорят только приезжие из сёл. Её позабавило, что оскорбления ей пишут в основном на суржике.

"Я ничего не должна Украине и украинскому языку. Человек имеет право говорить на том языке, на котором он хочет. Если бы я сказала, что больше люблю английский.. вы бы тоже мне говорили вали в свою Англию и Америку? Нет, не говорили бы", - ответила девушка оскорблявшим её озабоченным гражданам.

Данные девушки обнародовал уволенный в запас "всушник" и экс-сотрудник Киевского областного Союза офицеров Украины Игорь Колесник, после чего она оказалась на "Миротворце", и там же появилось обращение сайта к правоохранительным органам Украины с просьбой рассматривать публикацию "как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка" и "сознательное участие в информационной спецоперации в России против Украины".

