 

На Украине подростка травят за нелюбовь к украинскому, в Кракове закрыли Центр русского языка

 

На Украине внесли в список "Миротворец" (публикует персональные данные всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины) пятнадцатилетнюю TikTok-блогершу Лизу Леоненко, которая заявила, что Киев -- русскоязычный город. 

Скандал начался с того, что около месяца назад (с 16 января начал действовать закон о переходе сферы обслуживания на украинский язык) в сети TikTok блогерша с ником @maybe_lizaaaaa опубликовала видео, в котором призналась в нелюбви к украинскому языку.

Девушка призналась, что пыталась на нём разговаривать потому что её просили, но в речи были ошибки, ей не нравится его звучание и она не желает разговаривать на украинском. Лиза заметила, что Киев -- город, где на украинском говорят только приезжие из сёл. Её позабавило, что оскорбления ей пишут в основном на суржике.  

"Я ничего не должна Украине и украинскому языку. Человек имеет право говорить на том языке, на котором он хочет. Если бы я сказала, что больше люблю английский.. вы бы тоже мне говорили вали в свою Англию и Америку? Нет, не говорили бы", - ответила девушка оскорблявшим её озабоченным гражданам. 

 

Данные девушки обнародовал уволенный в запас "всушник" и экс-сотрудник Киевского областного Союза офицеров Украины Игорь Колесник, после чего она оказалась на "Миротворце", и там же появилось обращение сайта к правоохранительным органам Украины с просьбой рассматривать публикацию "как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка" и "сознательное участие в информационной спецоперации в России против Украины".

 
15 февраля в Краковском педагогическом университете без объяснения причин был закрыт руководством университета созданный в 2008 году по инициативе фонда "Русский мир" центр русского языка и культуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» 84% записей пользователей с Украины в соцсетях делаются на русском языке
» ТикТок удалил в США почти 400 000 видео из-за "языка ненависти"
» Русский язык пока не станет вторым государственным на Украине
» Украине обрежут русский язык
» "Газпрому" удалось навязать Украине "РосУкрЭнерго"
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Съезд победителей. О чем было 6-е Всебелорусское народное собрание

Съезд победителей. О чем было 6-е Всебелорусское народное собрание

Книга для обязательного чтения

Книга для обязательного чтения

Экстремизм на экспорт

Экстремизм на экспорт

Ядерная война: страшилка или реальная перспектива?

Ядерная война: страшилка или реальная перспектива?

Как языковой вопрос раздробил Молдавию. Впереди новые расколы?

Как языковой вопрос раздробил Молдавию. Впереди новые расколы?

Как белорусов видят на Западе?

Как белорусов видят на Западе?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Умер Андрей Мягков

  • 00:11
  • 229

ФБР начало расследовать смерти, которые скрывались, чтобы не дать козырь Трампу

  • 23:43
  • 252

На Украине подростка травят за нелюбовь к украинскому, в Кракове закрыли Центр русского языка

  • 23:15
  • 244

Новые страхи российской молодёжи

  • 21:46
  • 270

Всё больше учителей Британии убирают из программы Шекспира "за пропаганду нетерпимости и белого превосходства"

  • 08:37
  • 466

Пандемия привела к рекордному госдолгу, но на борьбу с "новыми штаммами" деньги найдутся

  • 22:44
  • 577
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru