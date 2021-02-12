Ватикан и РПЦ говорят о кризисе веры

Ковид заставил многих усомниться в существовании бога, считает председатель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох. По его мнению, шок от коронавируса сравним с впечатлением от великого землетрясения в Лиссабоне в 1755 году, когда погибло около 100 тыс. человек. "В то время это событие поставило под вопрос многие прежние убеждения (...), возникли сомнения особенно относительно благости и всемогущества Божиих", - сказал представитель Ватикана.

Кардинал считает, что ограничения, которые повсеместно введены для борьбы с ковидом, "ущемляют основополагающие свободы и свободу личности в такой степени, в какой это не происходило в прошлом веке при тоталитарных режимах в Германии и Советском Союзе".

Обеспокоенность католического архиерея вызывает и то, что пандемия задела церковную жизнь на базовом уровне: возможность совершать богослужения была или сильно ограничена, или совсем отменена во время локдауна.

Патриарх Кирилл считает причиной критики в адрес церкви, с одной стороны, её растущее влияние в обществе, а с другой - "неумелое присутствие" отдельных клириков в интернете; он также выразил озабоченность возрождением стереотипов "старой атеистической пропаганды".

Патриарх призвал священников-блогеров ответственно относиться к тому, что они говорят и пишут в сети:

"Наравне с блистательными примерами работы в социальных сетях и интернете мы имеем также опыт очень неумелого присутствия. В результате на те или иные заявления священнослужителей обрушивается мощная критика; порой образ священнослужителя, заявленный в интернет-пространстве, не соответствует идеалу, который сформировался в культурной традиции нашего народа... Сегодня мы должны особенно блюсти эти принципы и сохранять некую надмирность, не вовлекаться в политические дискуссии, а если такая необходимость возникает, то лишь для того чтобы защитить духовные и нравственные основы человеческой жизни (...) Не надо считать, что наш долг - подхватывать модные тенденции, придерживаться более популярной в определенных кругах, например, среди городской интеллигенции, точки зрения".



