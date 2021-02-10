 

Чубайс считает устойчивое развитие новой религией XXI века

 

Устойчивое развитие можно назвать новой религией XXI века, первой ласточкой которой является трансграничный углеродный налог, заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс:

"Для меня лично значимость устойчивого развития, значимость ESG (экологического, социального и корпоративного управления - прим. ТАСС) - это такая, знаете, почти новая религия. Религия XXI века. Для меня лично значимость этой проблемы лежит на одном уровне с такими категориями, как демократия, права человека, рыночная экономика... Трансграничный углеродный налог - это просто первая ласточка. По очень простой причине: климат не локален, а глобален. Выбросы "Мосэнерго" или ТЭЦ-27 в Москве влияют на климат не только в Москве, но ровно в такой же степени в Сиднее или в Нью-Йорке, или в Киеве. В этом смысле человечество не сможет игнорировать тех, кто движется плохо, оно будет на это реагировать. Это неизбежно".

 
Сегодня с изменением климата готовы связывать и появление ковида, и рост числа аллергий.
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