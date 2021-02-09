Почти 200 британских учёных попали под следствие и могут сесть в тюрьму

Британские службы безопасности проводят расследование в отношении почти двухсот учёных из двадцати университетов Соединённого Королевства, которых подозревают в передаче Китаю секретных сведений в области новейших вооружений.

Учёные подозреваются в нарушении "строгих экспортных ограничений, направленных на предотвращение передачи интеллектуальной собственности" в стратегически важных областях -- враждебным государствам.

Имеются в виду технологии, касающиеся самолетов, конструкции ракет и кибероружия.

Многие из учёных, находящихся под следствием, подозреваются в непреднамеренном нарушении законов путём заключения коммерческих сделок с китайскими компаниями.

Виновным в нарушении указа от 2008 года об экспортном контроле может грозить до десяти лет тюремного заключения.

В британских университетах привыкли смотреть на китайцев как на источник дохода, здесь учится больше китайских студентов, чем в какой-либо другой стране. Теперь тесные связи с Китаем для десятков британских учёных могут закончиться тюремным заключением.