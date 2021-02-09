 

Почти 200 британских учёных попали под следствие и могут сесть в тюрьму

 

Британские службы безопасности проводят расследование в отношении почти двухсот учёных из двадцати университетов Соединённого Королевства, которых подозревают в передаче Китаю секретных сведений в области новейших вооружений. 

Учёные подозреваются в нарушении "строгих экспортных ограничений, направленных на предотвращение передачи интеллектуальной собственности" в стратегически важных областях -- враждебным государствам.

Имеются в виду технологии, касающиеся самолетов, конструкции ракет и кибероружия.

Многие из учёных, находящихся под следствием, подозреваются в непреднамеренном нарушении законов путём заключения коммерческих сделок с китайскими компаниями. 

Виновным в нарушении указа от 2008 года об экспортном контроле может грозить до десяти лет тюремного заключения.

 

В британских университетах привыкли смотреть на китайцев как на источник дохода, здесь учится больше китайских студентов, чем в какой-либо другой стране. Теперь тесные связи с Китаем для десятков британских учёных могут закончиться тюремным заключением. 


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APN.ru