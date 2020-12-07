Около 3500 деревянных храмов России находятся в неудовлетворительном состоянии

Порядка 3,5 тысяч объектов деревянного зодчества в России (из общего числа 7,5 тысяч) находятся в неудовлетворительном состоянии, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
В 2020 году на мероприятия по реставрации объектов деревянного зодчества выделено 100 млн руб. В следующем году объём средств будет увеличен до 300 млн рублей. Ежегодно с 2021 года планируется реставрировать по пять объектов.
В то же время Минкульт планирует ограничить срок действия лицензий на реставраторскую деятельность пятью годами, а за три ошибки отбирать лицензию: