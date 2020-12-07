 

Около 3500 деревянных храмов России находятся в неудовлетворительном состоянии

 

Порядка 3,5 тысяч объектов деревянного зодчества в России (из общего числа 7,5 тысяч) находятся в неудовлетворительном состоянии, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

В 2020 году на мероприятия по реставрации объектов деревянного зодчества выделено 100 млн руб. В следующем году объём средств будет увеличен до 300 млн рублей. Ежегодно с 2021 года планируется реставрировать по пять объектов.

 

В то же время Минкульт планирует ограничить срок действия лицензий на реставраторскую деятельность пятью годами, а за три ошибки отбирать лицензию:

"Лицензируем мы, во-первых, самих реставраторов и тех, кто управленцы, компаниям выдаем лицензии. Плюс раньше лицензия была бессрочная, теперь понятно, что нужен контроль в течение пяти лет. Любые три ошибки - нужно отбирать лицензию, в противном случае, мы знаем, какое количество объектов приходится переделывать, и мы не имеем на это права, сейчас на это нет ни времени, ни средств, мы теряем объекты таким образом".


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APN.ru