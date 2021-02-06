 

Как белорусов видят на Западе?

 

Как известно, «символ веры» белорусских националистов включает в себя пунктик о том, что Белоруссия — это преемница Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, а потому она является частью Западного мира. Соответственно, все друзья белорусского народа живут на Западе, к которому свядомые змагары традиционно обращаются с просьбой защитить их от «имперских притязаний Москвы». В 1918 году белорусские сепаратисты возлагали надежды на немецкого кайзера, в 1941-м — на фюрера, сегодня — на США и Евросоюз. Тихановская и Лукашенко в равной степени заискивают перед Западом для достижения своих целей, суть которых сводится к поддержке западными партнёрами самостийной власти на территории Белой Руси.


Всякий раз западные державы неохотно впрягаются за белорусских самостийников, и это не случайно. Дело в том, что для американцев и западноевропейцев Белоруссия (White Russia / Biélorussie / Weißrussland) — это никакая не «Вялікая Літва», а обычное русское захолустье, в котором культурное и политическое доминирование России вполне естественно. Помимо прочего, об этом свидетельствует образ Белоруссии в западной культуре.


В популярных на Западе фильмах, книгах и песнях в отношении белорусов воспроизводятся худшие западные стереотипы о русских. По сути, белорусы предстают теми же русскими, только без «знака качества». Так, в фильме культового американского режиссёра Вуди Аллена «Любовь и смерть» нынешняя столица Белоруссии упоминается героем-рассказчиком вот в таком контексте: «Через несколько дней мы отправились в Москву. Бердыкову было с нами по пути, он ехал в Минск. Там открывался съезд деревенских идиотов, и Бердыков решил принять участие. Туда съехались деревенские идиоты со всей России».


Чем же занимаются эти «деревенские идиоты»? Ну, например, торгуют направо и налево ядерным оружием. «Я могу купить атомные боеголовки в Минске по 40 миллионов за штуку. Чёрт, если возьму десяток, они даже скидку сделают!» — говорит герой Джона Траволты в голливудском блокбастере «Пароль «Рыба-меч». Также они барыжат наркотой, если верить британскому сериалу «Only Fools and Horses», и могут запросто заколоть ножом своих подружек во время ссоры, как в другом популярном британском сериале — «Шерлок».

Что касается образов белорусских женщин в западной массовой культуре, то тут тоже всё вполне предсказуемо. Вот цитата из романа модного французского писателя Мишеля Уэльбека «Возможность острова»: «Зайдя за Изабель в редакцию, я попробовал снять какую-то, что ли, белоруску, ждавшую своей очереди фотографироваться для восьмой страницы. Девица согласилась пропустить со мной стаканчик, но запросила пятьсот евро за минет; я отказался». И ещё выдержка оттуда же: «Большинство [проституток] составляли румынки, белоруски, украинки — в общем, уроженки всех этих нелепых стран, возникших после развала Восточного блока, и нельзя сказать, чтобы коммунизм сильно способствовал развитию сентиментальности в отношениях между людьми; в целом эти экс-коммунистки отличались скорее бесчеловечностью — по сравнению с ними бальзаковское общество, сложившееся после разложения монархии, кажется идеалом милосердия и кротости».


Тему «бесчеловечных» белорусок продолжил британский дуэт Hurts, посвятивший песню «Rolling Stone» печальной судьбе проживающей в Вероне белорусской танцовщицы go-go. Второй куплет песни начинается со слов: «В Белоруссии она была ночной бабочкой, она танцевала go-go для буржуазии». В припеве образ лирической героини дополняется следующими подробностями:


Она сказала, что её отец был алкоголиком,
а её мать — животным.
Теперь она живёт, как перекати-поле.
Она сказала, что закон не оставит её в живых,
если они заберут её домой.

Таким образом, в сознании западных обывателей, потребляющих массовую культуру, Белоруссия — это нелепая посткоммунистическая страна, где живут деревенские дурачки. Собственно, именно так воспринимали предков белорусов ещё в Речи Посполитой, которая считается прообразом Евросоюза. И в наши дни белорусам западными деятелями массовой культуры отведена лишь роль обитателей социального дна: идиотов, бандитов и проституток.


Самое смешное в том, что свядомых змагаров, по всей видимости, такая роль вполне устраивает. Они не то что не обижаются на проявления откровенной белорусофобии (реальной, а не мнимой, в которой они так любят обвинять русских патриотов) в западном масскульте — они буквально носят плевок как орден. Каждое негативное упоминание Белоруссии в фильме, книге или песне сопровождается воплями искреннего восторга: «Ура-ура, нас заметили на благословенном Западе!» Отрывок из сериала «Шерлок», где главный герой беседует с белорусским уркой, местечковые националисты даже переделали в рекламу курсов белорусского языка.


Вы спросите: для чего, собственно, змагары унижаются перед Западом? Чего эти странные люди хотят добиться? Всё очень просто. Во-первых, они поглощены идеей интеграции Белоруссии в евроатлантическое сообщество, где, як вядома, молочные реки и кисельные берега. Во-вторых, им до скрежета зубовного хочется громогласно процитировать стихотворение русского поэта М.Ю. Лермонтова (даже змагары не могут обойтись без русской классики): «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ…» В общем, всё как у украинцев, которые четыре года назад радовались объедкам с панского стола в виде безвиза и до сих пор стараются не замечать пренебрежительного отношения к себе со стороны западноевропейцев и американцев, не желающих включать их ни в Евросоюз, ни в НАТО.

 

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