 

Газпром ограничил подачу газа предприятиям Кубани и поднял цены на газовых заправках

 
"Газпром межрегионгаз Краснодар" начал ограничивать поставки природного газа теплоснабжающим организациям на Кубани в связи с ростом просроченной задолженности. Ограничения затронут 23 муниципальных образования, в том числе Краснодар, Анапу и Горячий Ключ.

Просроченную задолженность Газпром оценил в сумму свыше 3 млрд рублей. Наиболее сложная ситуация на Кубани сложилась в Ейском районе: здесь МУП "Теплосети" задолжало "Газпрому" больше 300 млн рублей, была прекращена подача газа в котельные второго микрорайона Ейска, около 5000 человек остались без горячей воды.

 

В то же время Газпром ("Газпром газомоторное топливо") поднял цены на метан на своих заправках на полтора рубля за кубометр. Предполагается, что "цены приведены в соответствие с инфляцией и другими рыночными факторами: ростом цен на комплектующие от 4 до 12%, ростом тарифов на электроэнергию и воду (5,01%)".

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