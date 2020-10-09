Газпром ограничил подачу газа предприятиям Кубани и поднял цены на газовых заправках

Просроченную задолженность Газпром оценил в сумму свыше 3 млрд рублей. Наиболее сложная ситуация на Кубани сложилась в Ейском районе: здесь МУП "Теплосети" задолжало "Газпрому" больше 300 млн рублей, была прекращена подача газа в котельные второго микрорайона Ейска, около 5000 человек остались без горячей воды.

В то же время Газпром ("Газпром газомоторное топливо") поднял цены на метан на своих заправках на полтора рубля за кубометр. Предполагается, что "цены приведены в соответствие с инфляцией и другими рыночными факторами: ростом цен на комплектующие от 4 до 12%, ростом тарифов на электроэнергию и воду (5,01%)".