Русский космизм и местечковое еврейство. Махатмы.

Я лично пару раз выступал посредником при продажах картин Николая Рериха. Неизменным покупателем был Борис Булочник. Меня, как спекулянта антиквариатом, давно волновала мистическая связь местечкового еврея Бориса Булочника и столичного русского националиста славянофила Николая Рериха. Ниже мое личное оценочное мнение о деятельности этих двух титанов.

Махатма Рерих



Николай Константинович Рерих (1874 – 1947) - художник, философ-мистик, сценограф, общественный деятель, путешественник, археолог, писатель и поэт. Создатель религиозно-философского учения «Живая Этика» (Агни Йога). Написал около 7000 картин и около 30 томов литературных трудов, включая два поэтических. Осуществил две масштабные экспедиции по Центральной Азии и Маньчжурии. Автор идеи и инициатор Пакта Рериха, основатель международных культурных движений «Мир через культуру» и «Знамя Мира» и прочая и прочая.

Невероятная продуктивность этого человека настораживает. Если бы он всю жизнь только писал картины, то в среднем ему пришлось бы писать 1 картину в 2.5 дня. А он еще столько успел… Значит, в реальности Рерих штамповал свои картины за час – два, иначе столько не выдашь «на-гора». А как его искусство оценивали признанные корифеи того времени?

Художник и искусствовед И. Э. Грабарь: «Я даже не знаю сейчас и никогда не знал раньше, где кончается искренность Рериха, его подлинное credo, и где начинается поза, маска, беззастенчивое притворство и рассчитанное мудрецом жизни уловление зрителя, читателя, потребителя. [..] эти два элемента — правдивость и лживость, искренность и фальшь — в жизни и искусстве Рериха неразрывно спаяны…».

Технология «уловления зрителя» проста и стара, как мир: максимально контрастные, яркие картины всегда притягивали детей и профанов. Беспроигрышные сюжеты: горы, моря, небо и прочие «сказочные просторы». В целом творчество Рериха примитивно, однообразно и характерно полным отсутствием новаторства. Раскраски Рериха вызывают некую ассоциацию с древнерусской иконописью, но почему они вдруг кем-то признаны гениальными не ясно. Попробуем разобраться.

На аукционе русского искусства Bonhams 5 июня 2013 года был установлен рекорд цены на произведения Николая Рериха: за картину 1931 года «Мадонна Лаборис (Труды Богоматери)» заплатили $12,1 млн. Среди других работ Рериха, проданных ранее на аукционах: «Лао-Цзы» ($1,9 млн) и «Дымы мира» ($2,5 млн). С 2013 года Н. Рерих замыкает десятку самых дорогих русских художников.

Секрет успеха Рериха конечно же в его мистической философии. Рерих придумал «космическое» направление в философии, науке и искусстве, так наз. «русский космизм». Эзотерика, оккультизм и прочая мистика всегда эффективно воздействовали на неокрепшие, детские и слабые умы.

Глянем на гениальные афоризмы Рериха, их много в сети. Например: «Протяните руку над бездною. Нет страха над бездною, ибо духу страшнее комната и ковер». Вот еще сильное: «Если мы слышим, что где-то платят высокую цену за произведения Культуры, то мы знаем, что там Культура ценится». И наконец: «Есть два вида знания: одно - словами выражаемое, другое - точное, понимаемое духом, но не вложенное в слова. Даже нельзя пояснить словами, как это понимание происходит, но оно поистине прекрасно». Кто хочет – может найти в этих афоризмах, как и в «космизме» Рериха массу глубинных смыслов, а кто не хочет – увидит лишь претенциозную банальность.

А вот в деле «улавливания» людей Н. Рерих был поэффективнее многих гуру. Особенно ему удавалось ловко «улавливать» местечковых евреев. Судите сами.

В 1922 году Рерих «уловил» богатого нью-йоркского брокера, местечкового еврея Леви Луиса Хорша, который практически содержал Рериха в течении многих лет. Видимо Рерих владел техникой НЛП в индийско -факирском варианте. Техники, которыми факиры в Индии гипнотизировали толпы людей до сих пор не изучены. Подсадил Рерих Хорша на себя, как на иглу. Однако во время маньчжурской экспедиции Рериха 1934-35 г. Хорш пришел в себя, «из повиновения вышел» и вернул все своё имущество, оставив Рериха практически нищим.

Надо отдать должное невероятному звериному чутью вождя всех народов тов. Сталина. Когда Рерих в 1926 г. захотел вернуться на родину и придумал знаменитое «письмо Махатм» и ларец с гималайской землёй на могилу «Махатмы Ленина», то тов. Сталин и усом не повёл. А встретились бы Сталин с Рерихом – непонятно как сказались бы на вожде факирские практики «космического философа».

Кстати, «Махатма» — это в индуизме -«великая душа». Так называют высокодуховных «сверхмирских» личностей. Махатмой был посему Рерих, Махатмой является без сомнения и Борис Ильич Булочник.

Махатма Булочник



Борис Ильич Булочник (1949 г.р., Винница, УССР) — российский банкир, меценат, общественный деятель. Председатель правления Мастер-банка (1994—2013). Лауреат Международной премии им. Елены Рерих в 2013г.

Булочник – это поистине замечательная личность. Многие годы управляемый им Мастер - банк оставался главной в стране «прачечной» по отмыванию «черного нала». По сообщениям СМИ «ущерб от противоправной деятельности г-на Булочника оценивается более чем в 61миллиард рублей» (почти два миллиарда долларов по курсу 2013 года). Вместе с коллегами по «Мастер-банку» Булочник выдавал подельникам невозвратные кредиты. В настоящее время, скрывающийся от праведного российского следствия экс-банкир, живет между Винницкой областью Украины и Израилем.

История Леви Хорша повторилась и с Булочником, причем точно по Гегелю – как фарс. Для нашего местечкового еврея инкарнацией Рериха стала Людмила Шапошникова (1926-2015). Булочник в интервью СМИ никогда не забывал отметить, что Людмила Шапошникова является его кумиром и благодаря ей он стал адептом восточной культуры. В 1950—1960 годах Людмила побывала в Индии, где видимо и познакомилась с техниками гипноза, НЛП и прочими фокусами.

Шапошникова возглавляла Международный центр Рерихов (МЦР) с момента его возникновения в 1991 г. на костях скоропостижно умершего Советского фонда Рерихов, которым она также ранее руководила.

Борис Булочник выкупил у различных владельцев и на зарубежных аукционах более 300 картин и рисунков Рерихов, а также предметы их семьи и передал в МЦР в дар «без каких-либо условий и оговорок».

Булочник, несомненно, сыграл немалую роль в раздувании цен на работы Рериха.

Любопытно, что Елена Ивановна Рерих жена Николая Рериха имела девичью фамилию Шапошникова, что мудро использовала Людмила.

После потери «Мастер-Банком» лицензии, на сайте МЦР появилась информация, что его деятельность «полностью финансировалась Борисом Булочником». По признанию Л. В. Шапошниковой «последствия катастрофические — музей лишился всех средств для существования». Содержание музея в месяц в среднем обходилось в 13 млн руб. (при курсе примерно 32 руб. за $1)

Закономерный итог: «В 2017 г. из музея МЦР сотрудниками ГУ МВД России по г. Москве были изъяты картины Николая и Святослава Рерихов, приобретенные бывшим председателем «Мастер-банка» Б.И.Булочником на похищенные у кредитной организации денежные средства. Тогда же состоялось выселение Международного центра Рерихов. В стенах усадьбы Лопухиных разместился Музей Рерихов (филиал Государственного Музея Востока), созданный по решению Министерства культуры РФ».

Вечная история: «Ксендзы охмуряют Козлевича. Под сладкий лепет мандолины».

Позвольте закончить это краткое исследование удивительно верными словами отца «русского космизма» Николая Рериха: «Богатство само по себе ещё не даёт Культуры».

Эту историю я положил эпилогом к моей книге, которая скоро порадует читателей, хотя эту быль можно было поставить и в виде пролога.

В этой подлинной и занимательной истории удивительно сошлись мировозренческие истоки общественного договора между сословиями будущей России.

В начале 90-ых во всех ларьках страны появился «Спирт ROYAL» 96% vol производства Голландии. Стоил он недорого, а при разумном разбавлении 1 литр давал 4-5 бутылок обычной 40-градусной. В интернете есть упоминания, что от этого спирта погибли тысячи россиян. Возможно, какие-то партии «Рояля» были не совсем пригодны для питья, возможно потребители разбавляли спирт недостаточно, а может просто алкаши перебарщивали с дешевым напитком, но отравиться этим спиртом было реально легко. Были, наверное, партии спирта «Рояль», изготовленные неизвестно кем и где.

Итак, как-то, одним прекрасным поздним вечером у меня зазвонил телефон. Звонил Бизик - довольно близкий мой приятель. В молодости он постоянно подчеркивал, что он «бизнесмен», а не жулик и аферист, за которого его все принимали, вот и стали называть его «Бизиком» от слова «бизнесмен». Иногда просто «Бизя». Волнуясь чрезвычайно, он поведал мне дурацкую, но типичную для того времени историю:

Бизя купил десять вагонов спирта «Рояль» через своего друга в Германии. Якобы голландского производства. По 80 центов за бутылку. Вагоны прибыли, но при этом часть вагонов оказалась в одном месте, а часть в другом. Важный факт для этой истории.

Приехал Бизя с подельниками растаможивать свой товар. Приходит таможенник. Красавчик в шикарной форме, важный и неприступный. Конечно, категорически отказался давать добро, знамо дело получил взятку и, поставив печати, где надо, ушел неспеша в туман.

Стали разгружать вагоны, отправили уж грузовиков десяток, как появился другой таможенник. Красавец, опять же в форме и тоже очень важный.

- А что тут такое происходит? – спрашивает строго таможня.

- Так вот разгружаем свой товар, загружаем и отправляем…

- А на каком основании вы осуществляете такие противоправные действия? – интересуется красавчик в форме.

- Так вот документы, пожалте глянуть, ваше ваше-ство.

Таможенник смотрит документы и тут же разъясняет бестолковым господам, что печати не соответствуют содержанию, форме и даже цвету. Оказывается, первый таможенник был и не таможенник вовсе, а жулик и аферист. Короче развели и кинули Бизю, как последнего лоха. Денег на взятку второму таможеннику уже нет, да и хочет он в разы больше предыдущего - катастрофа.

От обиды, унижения и потери денег Бизик стал «качать права» - кричать, что он отлично видит всю эту театральную таможенную постановку со взяточниками таможенниками, которые само собой все заодно. Это было без сомнения беспощадной правдой, но опять же бессмысленной, как любой русский или российский бунт.

Таможенник обиделся и испугался. Он запретил разгрузку, поставил охрану, пригрозил всеми карами от всенародно избранных властей и ушел спать.

И вот звонит мне Бизик с просьбой о помощи, поскольку помнит, как я хвастался, что один мой одноклассник и близкий друг со школьных времен служит в руководстве таможни.

Делать нечего, звоню Сергею Александровичу. Докладываю ситуацию четко и кратко – человек он занятой необычайно. А в ответ с изумлением слышу, что он уже в курсе этого происшествия. Однако помочь никак не может. После долгой паузы, тщательно взвесив слова, Сережа говорит мне:

- Дай мне этих людей. От этой партии спирта «Рояль», которую они успели разгрузить уже умерли 14 человек. Многие в больнице, кто ослеп, кто при смерти. Вся партия товара изъята. Заведено уголовное дело. Вся милиция брошена на поиск преступников.

Я, честно говоря, перепугался до смерти. Сдавать никого никогда не сдавал, а тут вдруг вляпался в такое дело. Стал бормотать, что говорил с посредниками, что исполнителей не знаю, что, конечно, попытаюсь, что да вот прям сейчас… Сережа всё не только понял, но и предвидел такой ответ, недаром мы дружили столько лет. Своих не сдаем никогда. Даже дураков. Мы попрощались, положили трубки и более никогда об этом разговоре не вспоминали.

Выхожу на улицу (из дома звонить боюсь) к телефону-автомату, набираю Бизику и рассказываю, как опасно развиваются события. Итожу:

- Прячься скорей, тебя ищут. Домой мне не звони. Я пока тебя не знаю. Наш последующий диалог запомнился мне своей абсурдностью:

- Ты не понимаешь, я деньги теряю, позвони опять своему другу и спроси сколько он хочет, чтобы отдать мне товар. Я готов платить.

- Ты что - совсем идиот? Я тебе говорю люди мрут, как мухи, тебя ищут, а ты про какие-то деньги. Ты не понимаешь серьезности ситуации?

- Это ты идиот не понимаешь серьезности ситуации. Я теряю большие деньги. И ты заработаешь столько, сколько тебе не снилось. Позвони своему таможеннику – я заплачу хорошие деньги, пусть отдадут товар. Мой спирт уже у них на каком -то спец складе. Я все узнал. Тихонько подъедем и вывезем. Можно ночью.

Естественно, мы жутко разругались. Помогать ему я не хотел, как и сдавать в руки правосудия. В обоих этих случаях я не собирался брать грех на душу. Но это еще не конец истории.

Прошло много лет. Сидим как-то томным вечером в ресторане на Брайтоне с моим старинным другом Бизей и вспоминаем события дней минувших. Вспоминаем безбоязненно - Бизик давно живет с семьей в Нью -Йорке, заработал на аферах с медицинскими страховками миллионы и теперь весело прожигает жизнь среди, по его мнению, недалеких умом американцев. Он по - английски не особенно, так ему и незачем. Он же бизнесмен, как всем известно, а не жулик какой-то. И рассказал он мне продолжение истории со спиртом «Рояль».

Я упоминал, что часть вагонов оказалась в одном месте, а часть в другом. Вот Бизя и отправился на другой таможенный терминал, где благополучно растаможил и забрал свой спирт. Отвез он его на склад и задумался, что дальше делать. Перспектива оказаться в тюрьме была очень реальна. Да и людей он не хотел травить: Бизик был, по сути, добрым и хорошим человеком, хоть и позиционировал себя бизнесменом. Поразмыслив, он нашел оптимальный вариант, когда и совесть чиста и деньги целы.

Спирт Royal

