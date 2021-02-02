 

73% испытуемых не смогли найти на карте Украину

Портал TheKnowledgeAcademy.com провёл исследование среди 6 550 участников из разных стран мира: им было предложено найти на карте двадцать разных стран. 
Наиболее трудным оказалось обнаружить Индонезию: с этим не справились 83% участников. Почти столько же -- 81% -- не нашли Вьетнам. Украина оказалась на четвёртом месте (сразу вслед за Бангладеш) -- её не нашли 73%. Как ни странно, Узбекистан получил лучший результат: его не нашли 68%. 
Впрочем, стоит иметь в виду, что 53% участников исследования не нашли даже Канаду, а 46% -- Австралию. Наилучший результат в этом своеобразном соревновании показала Германия: её не нашли только 29% участников.
По завершении испытания участников спросили, учили ли они географию в школе, и 52% ответили, что нет, а 16% не смогли вспомнить.
В 2002 году 11% американцев в возрасте от 18 до 24 лет не смогли найти на карте Соединённые Штаты, а 69% не смогли найти Великобританию.  

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APN.ru