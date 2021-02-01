 

Крым находится "в диком дефиците воды"

"Запасы воды в Симферопольском водохранилище практически истощились. Та вода, которая в нём есть, давным-давно стала не совсем кондиционная", -- сказал гендиректор государственного унитарного предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.
 
Спустя два месяца зимы надежда на осадки так и не оправдалась. Симферополь и ближайшие населённые пункты продолжают получать воду по графикам, которые ввели ещё в конце августа. По оценке Баженова, республика "находится в диком дефиците воды", хотя предпринимаются старания, чтобы решить проблему:  
"Технически зависимость от Симферопольского водохранилища заканчивается. Например, за ушедшие сутки из него поднято всего 23 тысячи кубометров - напомню, начиналось с 70 тысяч в сутки. Водопровод (Весёлое -- Дзержинское) долгие годы находился в неработающем состоянии, за четыре дня на нём накопилось 16 повреждений. Вчера я принял решение о его остановке. Сегодня бригады работают на водоводе, задача -- за два дня его восстановить, иначе я выработаю воду с Симферопольского водохранилища практически окончательно".

 
Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019, 2020 гг., и, предположительно, будет в 2021-м. 
 
Правительство РФ разработало комплексный план по обеспечению Крыма водой. 14 мероприятий, включая бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок, оцениваются в целом в 48 млрд рублей.

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APN.ru