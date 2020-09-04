В Крыму планируют собирать и использовать дождевую воду

В Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета работают над расчётом параметров ливнестоков для сбора поверхностных сточных вод, которые после очистки можно использовать для технических нужд и для питья.

Предполагается , что в результате потепления в северном Крыму осадков будет становиться всё меньше, а на Южном берегу -- всё больше, а значит, остро необходимы системы сбора и перераспределения сточных вод. Многие места в Крыму во время дождей буквально затапливаются, вода используется неэффективно из-за устаревшей системы водоотведения. В то же время в Симферопольском и Бахчисарайском районах воды не хватает, она сейчас (с 24 августа) подаётся по часам.

Пока что выделено 200 млн рублей на сокращение водопотерь в сетях (в Симферополе до потребителя не доходит более половины воды из-за нуждающихся в ремонте водопроводных сетей).