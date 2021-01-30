 

Движение BLM выдвинули на Нобелевскую премию мира

 

Движение Black Lives Matter выдвинул на Нобелевскую премию мира парламентарий от Социалистической левой партии Норвегии Петтер Эйде, по мнению которого движение стало важной частью "общемировой борьбы против расовой дискриминации" и смогло привлечь повышенное внимание к этой теме во всём мире.

Хотя выступления сторонников Black Lives Matter в США и других странах сопровождались беспорядками и погромами, Эйде ссылается на данные исследований, авторы которых подсчитали, что большая часть подобных акций всё же носила мирный характер, а если "инциденты" и имели место, "большинство из них были спровоцированы действиями полиции или идейных противников митингующих".

Норвежские парламентарии также выдвинули на премию мира экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую. Крайним сроком выдвижения кандидатов на получение премии является 31 января, имена получателей станут известны в октябре.


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APN.ru