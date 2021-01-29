 

В Москве судят узбекскую сиделку, избивавшую девяностолетнюю женщину

 

Никулинский суд Москвы рассмотрит дело сиделки из Узбекистана, избивавшей девяностолетнюю женщину, за которой она должна была ухаживать. 

Никулинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летней гражданки Узбекистана. Уголовное дело направлено в Никулинский суд. Обвиняемая содержится под стражей.

По данным следствия, узбечка в сентябре прошлого года должна была ухаживать за девяностолетней женщиной в квартире на Мичуринском проспекте. Сиделка на почве личной неприязни избила подопечную, нанеся множество ударов по лицу и телу и нецензурно обругав старую женщину. 

 


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APN.ru