В США определились с тем, кого считать внутренними экстремистами

. DVE -- Domestic Violent Extremists -- это люди, которые выступают против ковидоограничений, оспаривают итоги президентских выборов 2020 года, не согласны с применением силы полицией. Кроме того, они распространяют дезинформацию и теории заговора о ковиде-19.

Департамент внутренней безопасности США выпустил бюллетень на тему, кого считать "внутренней угрозой", "идеологически-мотивированными агрессивными экстремистами", и в чём, собственно, заключается их идеология