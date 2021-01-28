В США определились с тем, кого считать внутренними экстремистами
- 28.01.2021, 21:52,
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Департамент внутренней безопасности США выпустил бюллетень
на тему, кого считать "внутренней угрозой", "идеологически-мотивированными агрессивными экстремистами", и в чём, собственно, заключается их идеология. DVE -- Domestic Violent Extremists -- это люди, которые выступают против ковидоограничений, оспаривают итоги президентских выборов 2020 года, не согласны с применением силы полицией. Кроме того, они распространяют дезинформацию и теории заговора о ковиде-19.
О подозрительной активности и "угрозах насилия" со стороны таких людей, в том числе в интернете, предлагается информировать ФБР.