Каждый второй россиянин считает, что в 2020-м году в обществе вырос уровень агрессии

За последний год каждый второй россиянин (52%) никогда не заступался ни за кого в интернете, а 44% - в реальной жизни.
Главная причина, почему люди не поддерживают жертв агрессии в интернете - нежелание участвовать в публичном споре, это выглядит бессмысленным для 65% опрошенных. В реальной жизни треть наблюдателей (33%) не заступаются за жертв агрессии, потому что не знакомы с ними лично.
38% свидетелей проявления агрессии в интернете не пытаются разобраться, кто жертва, а кто виновник конфликта.
Исследование проводилось в сентябре-октябре 2020 года среди 2000 опрошенных.