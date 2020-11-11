Каждый второй россиянин считает, что в 2020-м году в обществе вырос уровень агрессии

Почти половина россиян (49%, 52% -- женщин, 46% -- мужчин) полагают, что в период пандемии в обществе вырос уровень агрессии, при этом столько же не готовы заступаться за оскорблённых.

За последний год каждый второй россиянин (52%) никогда не заступался ни за кого в интернете, а 44% - в реальной жизни.

Главная причина, почему люди не поддерживают жертв агрессии в интернете - нежелание участвовать в публичном споре, это выглядит бессмысленным для 65% опрошенных. В реальной жизни треть наблюдателей (33%) не заступаются за жертв агрессии, потому что не знакомы с ними лично.

38% свидетелей проявления агрессии в интернете не пытаются разобраться, кто жертва, а кто виновник конфликта.

Исследование проводилось в сентябре-октябре 2020 года среди 2000 опрошенных.

