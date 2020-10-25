В Италии, Норвегии и в Лондоне люди выходят на митинги против ковидоограничений

В Италии
, на фоне ужесточения карантина в Риме и по всей стране (закрываются кинотеатры, театры, спортзалы и бассейны), митинги перерастают в беспорядки: римляне запускают фейерверки и начали жечь мусорные баки. В Неаполе дело дошло до массового прямого столкновения с полицией.
Первая акция против ковидоограничений прошла в столице Норвегии
: люди считают, что для новых ограничений нет достаточных оснований, а сама пандемия напоминает политическую игру.
В Лондоне
люди выходят протестовать на улицы каждые выходные, речь идёт о тысячах человек, отказавшихся надевать маски. Один из вдохновителей акций протеста -- Пирс Корбин, брат недавнего главы Лейбористской партии Джереми Корбина. В этот раз дело закончилось жёстким вмешательством полиции, по меньшей мере десять человек были уведены в наручниках.