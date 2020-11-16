 

Получателей пособий по безработице стало в пять раз больше

 

Число получателей пособий по безработице в России увеличилось в пять раз по сравнению с 2019 годом, сказал директор департамента занятости населения Минтруда России Михаил Кирсанов. Уровень безработицы в Москве вырос в семь раз. В настоящее время в столице около 186 тыс. безработных.

 

Наибольший рост числа безработных показали торговля и ремонт автотранспортных средств, а также обрабатывающая промышленность. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов сказал:

"Согласно анализу, в отрасли оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов с 1 января по 31 июля 2020 года число безработных увеличилось на 285 708 человек - до 378 175 безработных. В отрасли обрабатывающего производства увеличение составило 142 473 человека, число безработных достигло 206 790 человек, рост безработных в образовании за данный период превысил 62 тысяч человек - до 97 505 человек".

В топ-10 отраслей по росту числа безработных в период пандемии также вошли строительство (рост почти на 61 тысячу человек), деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (свыше 57 тысяч), транспортировка и хранение (почти на 55 тысяч безработных), здравоохранение и соцуслуги (рост на 44 тысячи безработных), финансовая и страховая деятельность (почти на 36 тысяч), наука (на 35 360 безработных), госуправление и обеспечение военной безопасности (на 34 261 человека).

 

Сегодня максимальный размер пособия по безработице -- до 12130 рублей. В Москве к каждому пособию, помимо федеральной выплаты, производится ежемесячная доплата из городского бюджета в размере 850 рублей как материальная помощь, а также 1 450 рублей как доплата за пользование транспортом.


По последним данным Росстата, в сентябре общее число безработных граждан составило 4,8 млн человек. Количество официально зарегистрированных безработных, по данным Минтруда, в настоящее время составляет 3,36 млн человек.


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