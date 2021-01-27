Бесполётная зона над дворцом в Геленджике объяснена активностью НАТО

В ФСБ заявили, что бесполётная зона в районе мыса Идокопас в районе Геленджика была установлена в связи с разведывательной активностью стран НАТО, а ФСО сообщила, что охраняемых ею объектов в Геленджике нет.

Бесполётная зона в районе мыса Идокопас была установлена приказом Минтранса от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности, "возросшей разведывательной активности ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО", на территории, где находится пограничная застава погрануправления спецслужбы по Краснодарскому краю.

Спецслужба заявила, что отряд занимается "защитой участка государственной границы России, обеспечением экономических и других законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля".

Запрета на прохождение лодок в районе мыса Идокопас нет, как нет в этом районе и других объектов, подведомственных службе, сказали в ФСБ.





В ФСО сообщили, что охраняемых объектов в районе Геленджика нет, ФСО не вводило на этой территории каких-либо запретов и ограничений.



