 

Англия и Шотландия возглавили список стран, где напиваются до потери координации

Алкоголь становится в Британии большей проблемой, чем любой другой наркотик. Более 5% молодых (до 25 лет) британцев после выпивки нуждаются в медицинской помощи (в среднем по миру -- 2%). Международный наркологический обзор (Global Drugs Survey) выявил, что англичане и шотландцы в минувшем году в среднем 33 раза напивались до такого состояния, что нарушалась координация движений. Опрос проводился между ноябрём 2019 и февралём 2020, то есть ещё "до пандемии"; во время локдаунов проблема выпивки ещё усугубилась.
 
Россия в этом рейтинге находится на 18-м месте, впереди неё не только Британия, но и США, Канада, Австралия, Финляндия, Франция... Кроме того, в России, согласно этому рейтингу, напиваются до потери координации реже, чем в среднем по миру.
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APN.ru