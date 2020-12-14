В Москве выросли расходы на столичное здравоохранение, образование и социальную поддержку

По заявлению пресс-службы департамента финансов Москвы, финансирование государственной программы "Столичное здравоохранение" за 11 месяцев 2020 года увеличилось в два раза:

"За одиннадцать месяцев 2020 года финансирование столичного здравоохранения составило 505,3 млрд рублей. С учетом средств территориального фонда обязательного медицинского страхования затраты на здравоохранение в Москве в январе-ноябре 2020 года составили 695,3 млрд рублей. Финансирование увеличилось в два раза".





Более чем на 20% выросли ассигнования на соцподдержку жителей Москвы:

"На государственную программу "Социальная поддержка жителей Москвы" из бюджета города направлено 498,7 млрд рублей, на 21% больше, чем в январе - ноябре 2019 года".





Расходы на программу "Столичное образование" выросли на 6,3% по сравнению с прошлым годом.

Между тем доходы Москвы в нынешнем году заметно сократились: