 

В Москве выросли расходы на столичное здравоохранение, образование и социальную поддержку

 

По заявлению пресс-службы департамента финансов Москвы, финансирование государственной программы "Столичное здравоохранение" за 11 месяцев 2020 года увеличилось в два раза:

"За одиннадцать месяцев 2020 года финансирование столичного здравоохранения составило 505,3 млрд рублей. С учетом средств территориального фонда обязательного медицинского страхования затраты на здравоохранение в Москве в январе-ноябре 2020 года составили 695,3 млрд рублей. Финансирование увеличилось в два раза".


Более чем на 20% выросли ассигнования на соцподдержку жителей Москвы:

"На государственную программу "Социальная поддержка жителей Москвы" из бюджета города направлено 498,7 млрд рублей, на 21% больше, чем в январе - ноябре 2019 года".


Расходы на программу "Столичное образование" выросли на 6,3% по сравнению с прошлым годом.

 

Между тем доходы Москвы в нынешнем году заметно сократились:  

"Впервые за долгое время ожидается снижение доходов бюджета Москвы в номинальном выражении: по итогам года прогнозируем сокращение доходов на 3% к уровню прошлого года, а если сравнить с объемом, утвержденным в законе о бюджете на 2020 год, то выпадающие доходы составят более 300 млрд рублей, или 11%".

 


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