 

В Молдавии отменили закон о статусе русского как языка межнационального общения

 

Конституционный суд Молдавии признал неконституционным закон о функционировании языков и статусе русского языка. Такое решение КС принял в четверг по запросу трёх депутатов от оппозиции.

Закон о функционировании языков был принят в конце прошлого года депутатами от Партии социалистов и партии "ШОР". Он предусматривает придание русскому языку статуса языка межнационального общения и возможность обращаться на русском языке в органы государственного управления. Закон также предусматривал наказание для чиновников, отказывающихся ответить на запросы на русском языке.

Депутаты -- авторы запроса -- посчитали, что новый закон нарушает права большинства граждан и принижает роль государственного языка. Конституционный суд согласился с их доводами и признал закон противоречащим Конституции. Он перестает действовать с момента принятия решения Конституционного суда, которое является обязательным и обжалованию не подлежит.

 


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