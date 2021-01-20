 

В Чечне ликвидировали вожака бандитского подполья

 

Национальный антитеррористический комитет подтвердил ликвидацию лидера чеченского бандподполья Аслана Бютукаева и ещё четверых боевиков.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, "в операции принимали участие структуры Росгвардии и также оперативного полка Чеченской Республики, участвовал также лично Рамзан Кадыров".

По словам Пескова, все участники будут представлены к государственным наградам. "В настоящее время в Чечне выполняется идентификация личностей уничтоженных бандитов".

Бютукаев руководил так называемым "лесным джамаатом". Вместе с ликвидированным ранее лидером террористов Доку Умаровым он был фигурантом уголовного дела о теракте в аэропорту "Домодедово", когда погибли 37 человек. Умаров и Бютукаев после взрыва выпустили видеозапись, на которой взяли на себя ответственность за подготовку этого теракта.

 

По словам Рамзана Кадырова, ликвидированные стали последними боевиками, разыскиваемыми на территории республики: 

"Опознанные из числа уничтоженных у окраины Катар-юрта - террористы. Они были последними, кто числился в федеральном розыске за террористическую деятельность на территории Чеченской республики. Теперь список террористов, действующих в нашем регионе, пуст".

Кадыров добавил, что остаются боевики, которые "давно покинули Чеченскую республику и находятся далеко за её пределами - на Ближнем Востоке".


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APN.ru