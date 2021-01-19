«С администрацией Байдена Израиль ждут крайне непростые времена»

Начало правления 46-го президента США Джозефа Байдена у многих в мире вызывает вопросы о том, какой будет внешняя политика Вашингтона. Период правления его предшественника Дональда Трампа характеризовался колоссальными изменениями во многих уголках мира, что особенно видно на примере ближневосточного направления внешнеполитического курса США. Немыслимые ранее, но в итоге официально установившиеся дипломатические отношения Израиля и четырёх арабских стран однозначно являются заслугой именно Трампа. Но, как считает доктор социологических наук, эксперт Института Ближнего Востока и Центра изучения Израиля и диаспоры Алек Д. Эпштейн, преемственности внешнеполитического курса новой администрации по отношению к предшествующей ждать не приходится. Своими мыслями Алек Д. Эпштейн поделился с нами в этом интервью.

Никогда мы не видели в Вашингтоне столько военных, как сейчас, накануне инаугурации Джозефа Байдена.

Однако приход Байдена к власти – свершившийся факт. Вы семь лет назад опубликовали двухтомник «Ближайшие союзники? Подлинная история американо-израильских отношений» (2014), давно изучаете эту тему. Каковы ваши ожидания, а может быть – опасения, в связи с приходом к власти Дж.Байдена и его команды?

Действительно, фотографии, которые весь мир сейчас видит из Вашингтона, менее всего напоминают массовую радость граждан в связи с приходом к власти нового национального лидера, как нас убеждают, избранного большинством населения страны. Столица, фактически находящаяся на осадном положении, – это не то, как мы представляли себе процесс передачи власти в демократической стране, однако новый режим в США – данность, с которой всем нам предстоит жить.

Начнём непосредственно с личности Джозефа Байдена: у него очень сложная история отношений с израильскими руководителями. В прошлом 2020 году был обнародован протокол встречи группы членов Сенатского комитета по международным делам, среди которых был и Дж.Байден (впоследствии, в 2001–2003 и в 2007–2009 годах, он этот комитет возглавлял), с тогдашним главой правительства Израиля Менахемом Бегиным. Встреча состоялась 22 июня 1982 года. Разговор шёл на таких повышенных тонах, что Дж.Байден дважды стучал по столу; по словам самого М.Бегина, сказанным им по возвращении в Израиль на заседании правительства, он одернул Байдена словами: «Сенатор, стол предназначен для того, чтобы на нём писать, а не чтобы по нему стучать». Дж. Байден угрожал М.Бегину прекращением американской финансовой и военной помощи Израилю, если не будет остановлено создание новых еврейских поселений на занятых в 1967 году территориях, указав, что политика Израиля на этих территориях наносит ущерб США и их отношениям с арабским миром. Вашингтонскому корреспонденту израильской газеты «Едиот ахронот» [«Последние известия»] М.Бегин пожаловался, что «Джозеф Байден кричал так, что его было слышно на небесах».

Крайне резкий спор состоялся у Джозефа Байдена и с нынешним главой правительства ИзраиляБиньямином Нетаньяху. Будучи вице-президентом в администрации Барака Обамы, Джозеф Байден трижды прилетал в Израиль. В ходе одного из его визитов, 11 марта 2010 года, Израиль совершил «немыслимое преступление»: Комиссия по планированию и строительству при Министерстве внутренних дел утвердила решение о строительстве жилых домов, в которых предполагалось создание 1.600 квартир для не имевших своего жилья израильтян; «ужас» состоял в том, что дома эти должны были быть построены в районе Рамат-Шломо в Восточном Иерусалиме. Тогдашний советник Барака Обамы Д.Аксельрод заявил, что обнародование подобных планов в день приезда вице-президента США представляло собой «серьёзное оскорбление», а бывшая тогда госсекретарём Хиллари Клинтон назвала это «очень серьёзным негативным сигналом, бросающим тень на американо-израильские отношения». Тогдашний посол Израиля в США Майкл Орен охарактеризовал сложившееся положение как самый серьёзный кризис в американо-израильских отношениях за три с половиной десятилетия! Задумаемся, что весь этот кризис был вызван не военными действиями, не ограничением каких бы то ни было прав палестинских арабов – или кого бы то ни было другого, никто не был ни убит, ни ранен, а 1.600 семей, не имевших своего жилья, получили надежду обрести его. Речь шла не о создании еврейского района в Дженине или Рамалле, речь шла о Иерусалиме – столице Государства Израиль, статус которой защищён принятым Кнессетом (парламентом Израиля) 30 июля 1980 года конституционным законом.

Поскольку нет никаких причин думать, что взгляды Джозефа Байдена по данному вопросу со времён его столь неудачных встреч с Менахемом Бегиным и Биньямином Нетаньяху изменились кардинальным образом, можно предвидеть, что с новой американской администрацией Израиль ждут крайне непростые времена. Надо понимать при этом, что в XXI веке Израиль дважды уходил оттуда, откуда мировое сообщество требовало уйти: в мае 2000 года – из Южного Ливана, в августе 2005 года – из сектора Газа. В обоих случаях районы, откуда ушёл Израиль, оказались под контролем исламистских боевиков: Хизбаллы и ХАМАСа. В Израиле сделали из этого выводы, и повторять подобную ошибку в третий раз не предлагает никто из серьёзных политических лидеров. Ничего, к сожалению, не свидетельствует о том, что подобные выводы сделали Дж.Байден и те люди, которых он номинировал на высшие должности в Государственном департаменте; администрация Байдена, боюсь, будет пытаться заставить нас наступать на те же грабли.

В Израиле через два месяца пройдут внеочередные парламентские выборы. Глава правительства и лидер блока «Ликуд» Биньямин Нетаньяху говорит о том, какой беспрецедентный уровень взаимопонимания с американской администрацией ему удалось установить, и как благодаря этому на наших глазах якобы формируется «новый Ближний Восток», где Израиль заключает один за другим договора на основе принципа «мир в обмен на мир», а не «территории в обмен на мир». Даже если и согласиться с таким толкованием событий, на что я готов лишь с большими оговорками, очевидно, что всё это касается администрации уходящей; с теми же, кто сейчас приходит им на смену, ни у Нетаньяху, ни у кого бы то ни было другого, кроме, может быть, левых радикалов, в Израиле никакого взаимопонимания нет. За четыре последних года израильтяне привыкли полагаться на практически безоговорочную поддержку США, однако мы стоим на пороге совершенно других времён, и если судить по израильской предвыборной пропаганде (в которой эта проблематика вообще не поднимается), почти никто не отдаёт себе в этом отчёт.





Но ведь у американцев своих проблем достаточно. От одного только коронавируса в США за год умерли более четырёхсот тысяч человек, а общее число диагностированных с начала эпидемии инфицированных приближается к 25 миллионам. До Ближнего Востока ли и до израильско-палестинских споров ли новой администрации в такое чрезвычайное время?

Вы подымаете, несомненно, верный вопрос, но Госдепартамент как не занимался, так и не будет заниматься вопросами здравоохранения, а концепция глобального лидерства США, восприятие ими себя единственной сверхдержавой -- никуда не исчезают. Палестинские лидеры, отказавшиеся от всех предложений, которые им делали главы правительства Израиля Эхуд Барак (в 2000–2001 годах) и Эхуд Ольмерт (в 2007–2008 годах), прочувствовали изменившуюся конъюнктуру. Выборы главы Палестинской национальной администрации последний раз состоялись 9 января 2005 года, а Палестинского законодательного совета – 25 января 2006 года, и с тех пор их больше не было, хотя формально сроки полномочий и главы ПНА, и Законодательного совета истекли более десяти лет назад. Считанные дни назад, 15 января 2021 года, Махмуд Аббас вдруг подписал указ о проведении выборов в Законодательный совет 22 мая, а главы ПНА – 31 июля 2021 года. Совершенно очевидно, что столь опытный политик как М.Аббас не хуже всех нас понимает, что если эти выборы на самом деле состоятся, то их проиграет и лично он, и движение ФАТХ, которое он возглавляет. Можно с высокой степенью уверенности предположить, что ни те, ни другие выборы не состоятся, но Махмуд Аббас обвинит в этом Израиль, правительство которого запретит создание избирательных участков в Восточном Иерусалиме; если же оно это не запретит, то, учитывая израильские внутриполитические реалии, правительством быть перестанет. М.Аббас прекрасно понял, что, в отличие от Д.Трампа, Дж.Байден и тем более новые руководители Госдепартамента поддержат претензии палестинцев на Восточный Иерусалим, хотя за всю более чем трёхтысячелетнюю историю этого города он никогда не был столицей никакого арабского или мусульманского государства. Данный расклад напрямую угрожает американо-израильским отношениям, и ровно с этой целью М.Аббас, думаю, всю эту кашу и заваривает.

Здесь уместно сделать важное отступление. В отличие от 1970-х – 1980-х годов, да и предшествовавшего времени, у Израиля нет врагов среди мировых держав, и уж точно их нет среди постоянных членов Совета Безопасности ООН. Однако столь же верно и то, что после ухода из Белого Дома администрации Д.Трампа, у Израиля нет и друзей. Вспомним самый недавний опыт Второй Карабахской войны: у Армении тоже нет врагов среди постоянных членов Совета Безопасности ООН, да и подавляющее большинство других влиятельных стран мира – от Германии и Японии до Индии и Бразилии – совершенно не относятся к Армении враждебно. Однако, как верно сказано в пословице, «друг познается в беде», и когда считанные недели назад армянский народ в беде оказался, никто и ниоткуда не пришёл ему на помощь. Я искренне надеюсь на то, что военные возможности Израиля существенно превышают таковые Армении, но с политико-дипломатической точки зрения ситуация здесь и там кажется мне идентичной: если какая бы то ни было страна арабо-мусульманского мира начнёт войну, стремясь лишить Израиля контролируемых им с 1967 года территорий, ни одна страна мира не протянет Израилю руку помощи.

Вопреки всем усилиям Биньямина Нетаньяху, который перед прошлыми выборами превратил план распространения израильского суверенитета на отдельные районы Иудеи, Самарии и Иорданской долины в остов своей предвыборной программы, никто из мировых лидеров не согласился поддержать Израиль, а глава правительства Великобритании Борис Джонсон – напомним, лидер Консервативной партии, а отнюдь не левый радикал – передал для публикации в израильскую прессу статью о том, насколько ошибочным стало бы решение об аннексии, и как он искренне надеется на то, что таковое принято не будет. Напомним, что кроме Дональда Трампа, никто из мировых лидеров не признал распространение израильского суверенитета на Голанские высоты, хотя закон об этом был принят Кнессетом ещё 14 декабря 1981 года. Б.Нетаньяху с немалым пафосом рассказывает о своих беспрецедентных внешнеполитических достижениях. Нет сомнений в том, что ему удалось добиться очень многого, но излучаемые им уверенность и оптимизм я считаю чрезмерными. Действительность намного менее радужная: израильтяне должны понять, что, цитируя название одной из глав книги воспоминаний Голды Меир, -- «Мы одиноки». Новая книга, над которой я работаю сейчас, посвящена отношениям Государства Израиль и Организации Объединенных Наций. Так вот, её первый том называется «Выжить и выстоять», а второй – «Все на одного». Годы президентства Дональда Трампа были большим подарком и для Государства Израиль, и, думаю, для Ближнего Востока в целом, но эта глава завершена, и, учитывая социально-демографические тенденции в США, надеяться на её повторение в обозримой перспективе не приходится.

Но Израиль сейчас – региональная держава; так ли велика его зависимость даже от США?

Несомненно, за 72 года своей государственной независимости Израиль добился очень многого, но нельзя не отметить, что страна входит в «эпоху Байдена» в весьма неважном состоянии своей экономики: из-за трёх локдаунов, конца которым пока не видно, численность безработных, включая отправленных в неоплачиваемый отпуск, составляет (по данным на 31 декабря 2020 года) 566 тысяч человек, то есть почти 14% стремящегося работать населения Израиля, а дефицит госбюджета вырос за год более чем втрое, превысив 160 миллиардов шеккелей (49 миллиардов долларов по сегодняшнему курсу), что составляет почти 12% ВВП. Такого не было с середины 1970-х годов!

В отличие от многих, я, если честно, не думаю, что мы находимся на пороге конца коронавирусного кризиса. Приведу лишь некоторые данные: за весь декабрь месяц 2020 года количество умерших от этого вируса в Израиле ни в один из дней не превысило 36 человек, за первые 17 дней января 2021 года этот показатель был превышен одиннадцать раз; наиболее тяжёлым был день 12 января, когда скончались 67 человек. С количеством тестов можно делать всевозможные манипуляции, но уместно заметить, что с 1 по 27 декабря включительно процент положительных тестов, то есть тех, кто был идентифицирован как вирусоноситель, колебался между 2 и 5 процентами; с 28 декабря и до сегодняшнего дня доля выявляемых вирусоносителей неуклонно растёт, ни разу не опустившись ниже 5,3% и дойдя до 8,5% 15 января, до 9% – 17 января и превысив 10% 18 января. 1 декабря 2020 года в коронавирусных отделениях израильских больниц 264 пациента были продиагностированы как находящиеся в тяжёлом состоянии, 1 января – уже 699, а с 10 января их число стабильно превышает тысячу (по состоянию на 18 января – 1.161 человек). Израиль является мировым рекордсменом по темпам вакцинации в пересчёте на душу населения: начиная с 19 декабря 2020 года первую дозу прививки получили уже более 2 миллионов 150 тысяч человек, вторую – 400 тысяч, но никакого снижения ни числа инфицированных, ни тяжело больных, ни умирающих, как видно по приведенным мною цифрам, не наблюдается. Говорят, будто власти сквозь пальцы смотрит на нарушения локдауна, масочного режима и прочего; замечу, что менее чем за год израильская полиция выписала 522 тысячи связанных с этим штрафов – и это в стране, население которой не составляет и девяти с половиной миллионов человек! То есть меры принимаются всевозможные, но никакие индикаторы пока не свидетельствуют об их действенности, а регулярно обнаруживаемые – то в Британии, то в ЮАР, то в Бразилии, вот, сегодня я прочитал, что и в Германии – новые мутации коронавируса ставят под сомнение эффективность всех тех вакцин, которые были разработаны, когда эти штаммы ещё даже не были обнаружены.

Из-за непрекращающегося внутриполитического кризиса, Израиль уже третий год живёт без утверждённого парламентом государственного бюджета. Израиль не входит в Европейский Союз, а потому, в отличие, например, от Греции, не может прийти с протянутой рукой ни в Брюссель, ни куда бы то ни было ещё. Что бы ни было, Израилю придётся полагаться только на свои внутренние ресурсы, и хотя финансово-экономическая система страны находится в несравнимо лучшем состоянии, чем она была в 1996 году, когда Нетаньяху впервые стал главой правительства, положение куда серьёзнее и хуже, чем оно было четыре года назад, когда к власти в США пришёл Трамп. У американских президентов, включая, кстати, и республиканцев Рональда Рейганаи Джорджа Буша-старшего, есть опыт экономического шантажа Израиля, когда та или иная экономическая или военная помощь и даже предоставление гарантий под коммерческие ссуды, которые Израиль хотел получить в банках, обуславливались политическими уступками, противоречившими позиции израильских руководителей. Учитывая нынешний экономический кризис, обращение Израиля за помощью к США (а больше обращаться просто некуда) весьма вероятно, а значит, весьма вероятен и политический шантаж с требованием неприемлемых для Израиля уступок.

Многие обратили внимание, что Джозеф Байден выдвинул на ряд важных должностей американских евреев: главой аппарата Белого Дома он назначил Рона Клейна, государственным секретарём – Энтони Блинкена, его первым заместителем – Венди Шерман. Это должно обнадёживать Израиль, не так ли?..

Знаете, отнюдь не все – и даже не большинство – американских евреев видят будущее процветание Государства Израиль важной для них задачей. В Израиле многие и поныне благоговейно относятся к Генри Киссинджеру, первому этническому еврею на посту государственного секретаря, но в своём двухтомнике, который упомянут выше, я цитирую его совершенно чудовищный разговор с Ричардом Никсоном, когда он сказал президенту: «Эмиграция советских евреев не входит в список приоритетов американской внешней политики. И даже если их пошлют в газовые камеры, это не станет американской проблемой, разве что, может быть, гуманитарной». «Я знаю, – ответил ему Р. Никсон. – Мы не можем из-за этого взорвать мир». Вдумаемся: Г. Киссинджер заверял американского президента в том, что даже Холокост советских евреев и их массовое уничтожение (таких планов, к счастью, никто в советском руководстве не вынашивал) не должны восприниматься Соединёнными Штатами как «их» проблема. Все названные вами люди – американцы, США их первая и единственная родина, и не исключено, что они, наоборот, будут вести себя в отношении Израиля весьма жёстко, как раз всем окружающим эту свою единственную (а не «двойную») гражданскую лояльность доказывая.

Уместно напомнить, что наибольшее негодование в Израиле вызвало соглашение по формуле «пять плюс один», заключённое с Ираном 14 июля 2015 года. Не забудем, что американскую делегацию на этих переговорах возглавляла как раз названная вами Венди Шерман, которую буквально на днях Дж.Байден номинировал на пост первого заместителя государственного секретаря. Администрация Байдена однозначно будет стремиться к восстановлению соглашения с Ираном, который, в свою очередь, не выражает ни малейшей готовности идти на какие бы то ни было уступки, вследствие чего, как бы это ни было представлено позднее в СМИ, речь будет идти о возвращении к соглашению 2015 года, что станет мощнейшим раздражителем в американо-израильских отношениях. Я, кстати, не исключаю того, что это может произойти уже в самые ближайшие дни. Фактически, в усилиях по недопущению обретения Ираном статуса ядерной державы Израиль оказывается одиноким, и это подчёркивает те сложности с отсутствием друзей и союзников на международной арене, о которых я уже говорил.

Счастье, что Биньямину Нетаньяху удалось установить и все эти годы, несмотря на происходящее в Сирии, поддерживать достаточно высокую степень взаимопонимания и взаимоуважения с высшими руководителями Российской Федерации. Не будучи психологом, я всё же осмелюсь предположить, что в Кремле премьер-министра Израиля ценят во многом за то, что он все восемь лет правления Барака Обамы умел стойко отстаивать национальные интересы своей страны, не боясь сказать «нет» президенту США. Сейчас, когда к власти в Вашингтоне вернулась почти вся команда Обамы, кроме разве что его самого, это умение будет необходимо Биньямину Нетаньяху (или тому, кто однажды придёт ему на смену), как мало что другое.

Беседовал Раис Сулейманов.