Явка на выборах президента США самая высокая за 120 лет

Президентские выборы 2020 года в США привлекли к себе наибольшее за последние 120 лет число избирателей. По информации на утро среды, в выборах приняли участие 160 млн человек, то есть явка составила 66,9%; в 1900-м году явка достигла 73,7%.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября, сейчас идёт подсчёт голосов. Президент Дональд Трамп, пытается добиться переизбрания. Его соперник от демократов -- Джо Байден.





"Президентские выборы в США проходят по двухступенчатой системе: после всенародного голосования происходит голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия, которые отдают свои голоса в соответствии с тем, как проголосовало большинство избирателей в их штате. Для победы на выборах одному из кандидатов необходимо набрать минимум 270 голосов выборщиков".



