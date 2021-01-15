18 января школы во всех регионах возобновят очную работу, ковид становится сезонной болезнью

Во всех российских регионах с 18 января школы возобновят очное обучение, объявил в эфире "России 24" министр просвещения Сергей Кравцов.

Кравцов подчеркнул, что "дистанционные технологии никогда не заменят традиционный формат обучения, а будут дополнять и развивать классическое школьное образование".

Даже мэр Москвы Сергей Собянин 14 января принял решение, что с понедельника 18 января ученики всех классов вернутся к очной учёбе, и пообещал разблокировать им льготные проездные.

В то же время глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ковид никуда не уйдёт, а станет сезонным, как вирус гриппа.



