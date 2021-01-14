 

Врачи рассказали, кому не стоит окунаться в купель на Крещение

 

Окунание в купель в праздник Крещения противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в том числе перенёсшим инфаркт или инсульт. "Купание категорически противопоказано тем людям, которые перенесли инфаркт, инсульт, тем, у кого сосуды компрометированы и так, часто это отягчается атеросклерозом, когда проходимость сосудов меньше 20%. Этим людям купание опасно", - сказала гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции им. Ходановой, врач-терапевт Людмила Лапа. Не стоит окунаться и людям, у которых есть симптомы простудных заболеваний.

Главный врач центра "Лидер-медицина" Евгений Тимаков обратил внимание, что препятствием к окунанию могут стать хронические заболевания. Во время погружения могут произойти резкие спазмы сосудов, которые грозят головокружением, резкими прыжками давления. "Желательно не ходить одному, особенно это касается людей, которые в возрасте, у которых проблемы с давлением, с сердечно-сосудистой системой. Нужно ходить вместе с кем-то, в централизованные места. Потому что там дежурит скорая помощь", -- указал он.


Заблаговременно начинать закаливаться перед купанием на Крещение не обязательно. Но и опытным моржам, и тем, кто окунается раз в год, необходимо избегать переохлаждения: "При выходе из воды самое главное убрать воду с тела и растереться, чтобы сосуды расширились, быстро надеть тёплую одежду и выпить горячий чай. Ни в коем случае нельзя поливать себя чем-то горячим, потому что от этого сосуды становятся хрупкими, можно достаточно серьёзно обморозиться".

Врачи посоветовали планирующим окунуться в купель позаботиться об удобной свободной одежде с минимумом застёжек, которую будет легко снимать и надевать, из обуви -- валенки, нескользящие тапочки или постеленное полотенце. Тем, кто хочет окунуться с головой, важно не забыть шапку, так как мокрые волосы оледенеют. Ни до, ни после купания не нужно употреблять алкоголь, вместо этого лучше взять с собой термос с горячим чаем.


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APN.ru