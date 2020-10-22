Швеция больше не рекомендует пожилым людям избегать социальных контактов

В Швеции до недавнего времени сохранялись рекомендации людям за семьдесят оставаться дома, избегать социальных контактов, не ходить по магазинам и другим общественным местам.

Это, однако, привело к тому, что пожилые люди страдали в изоляции психически и физически. Теперь подобные рекомендации отменены , хотя пожилых по-прежнему информируют, что они наиболее уязвимы; им советуют избегать многолюдных собраний и оставаться дома, если есть какие-то симптомы болезни.