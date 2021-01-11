Ответ на статью «Чей хвост виляет Андреем Нечаевым?»

25.12.2020 на портале Агентства политических новостей был опубликован материал «Чей хвост виляет Андреем Нечаевым?» за подписью некоего Савоева. На мое предложение снять статью, как содержащую откровенно клеветнические или давно опровергнутые утверждения, редакция ответила, что это личное мнение гражданина Савоева, который много лет борется с коррупцией, следуя призыву Путина на 17-й прямой линии. Правда, эта прямая линия была недавно - 17.12.2020, но, видимо, Савоев ее содержание предчувствовал за несколько лет. Редакция также любезно предложила мне опубликовать ответ на статью.





Отвечаю. Материал представляется мне классическим примером дешевой заказухи, зачем-то обсуждающей «преданья старины глубокой». Из текста статьи (по единственной похвале) можно предположить кем и почему она заказана. Все строится по закону жанра примитивной журналистской «джинсы» – немного правды, а дальше активные домыслы, намеки или чистое вранье.





Считаю ниже своего достоинства оправдываться по каждому пункту мелкого поклепа. Все приведенные в материале «факты» были предметом проверок правоохранительных органов и не подтвердились. Банк «Российская финансовая корпорация», которому я якобы нанес ущерб, в лице новых владельцев банка подтвердил, что никаких претензий ко мне не имеет. Отмечу лишь, что за все время моей работы в нем банк получил от государства 10 млн. руб. (что делает нелепой болтовню автора про выведенные мной на свои счета 28 млрд. руб.), а при передаче новым владельцам в 2013 году его капитал был около 200 млн. руб. несмотря на все финансовые кризисы минувших лет. Блестящий результат, скажет вам любой банкир. Забавно, что отсутствие каких-либо претензий подтверждается в одной из публикаций , которую редакция представила мне в письме в качестве источника материала своего автора Савоева.

Я понимаю, что автору издания, промышляющему мелкой заказухой и джинсой, трудно поверить, что в должности министра и даже члена совета безопасности страны можно не заниматься мздоимством. Сообщаю, что не только можно, но и должно.

г. Савоев упрекает меня за включение англоязычным изданием популярной международной энциклопедии «Who is who» в число «выдающихся людей XX века» в качестве известного российского реформатора, считая это платой за «поддержку европейской экономики». Оказаться в компании Д.Лихачева, А.Сахарова, Ю.Гагарина, а также А.Эйнштейна, У.Черчилля и других первопроходцев, с моей точки зрения, большая честь. Этим можно гордиться, что я и делаю. Добавлю, что, к огорчению автора, в российском «Кто есть кто» я тоже присутствую.

С одной стороны, читать подобные публикации о себе гадливо и противно, а с другой, отрадно и даже лестно. Если на тебя активно нападают, значит твоя критика попадает в точку, позиция привлекает внимание, а сам ты вызывающий раздражение и даже страх оппонентов политик.

Как правильно процитировал программу нашей партии «Гражданская инициатива» автор поклепа - главной целью партии является «превращение России в современную, уважаемую в мире страну, в которой обеспечена комфортная и безопасная жизнь для каждого из нас». Добавлю, что один из главных наших лозунгов: «Государство – слуга человека, а не его господин». Понимаю, у кого он вызывает неприязнь. Уверен, что у нашей партии есть хорошие политические шансы. Если бы она была без четкой позиции, незаметна и всем не интересна, едва ли бы ее гнобили власти, попутно создавая спойлеров, а информационные «сливные бачки» не выливали бы высосанные из пальца помои на ее лидера.







