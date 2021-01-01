Показания счётчиков ЖКУ, не прошедших поверку, снова перестали принимать

Показания счётчиков с истёкшим межповерочным сроком снова не будут учитываться при расчёте платы за ЖКУ из-за окончания моратория 1 января 2021 года.

Уже с января 2021 года в течение трёх месяцев плата за коммунальные услуги будет рассчитываться по средним за последние полгода показаниям; показания приборов учёта с истёкшим межповерочным сроком к расчёту не принимаются.

Это касается счётчиков, у которых межповерочный интервал истёк в период с 6 апреля 2020 года по 1 января 2021 года. В это время действовал мораторий, когда поверка не проводилась, но и окончание срока не приводило к штрафным санкциям.

Потребителю можно запросить у компании, которая будет делать поверку, точное наименование или её ИНН. Имея эти данные, граждане смогут проверить статус компании на сайте Росаккредитации.