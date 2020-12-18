Институт психологии РАН: "Мы становимся менее терпимыми к другим точкам зрения"
- 18.12.2020, 21:58,
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Каждый третий житель России в 2020 году жаловался на симптомы депрессивного расстройства, сказал
на общем собрании профессоров РАН заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик.
Он отметил, что ковидоограничения требуют "разобщения людей, что затрудняет солидаризацию, носит затяжной характер, что неизбежно влияет и на степень психологической травматизации населения. По нашим исследованиям, было несколько замеров. Мы видим, что каждый третий россиянин жаловался на симптомы депрессивного расстройства, каждый четвёртый отмечал у себя симптомы тревожного расстройства".
Одновременно люди становятся более требовательными к окружающим:
"Под влиянием такого уровня угроз мы становимся менее терпимыми к другим точкам зрения, нарушителям принятых правил и в целом гораздо более требовательными к той защите, которую, как надеемся, должно нам оказать государство. <…> Конечно, в таких условиях растет потребность в простых решениях. <…> Мы видим, что повышается вера во всевозможные конспирологические теории. Мы становимся менее критичными".