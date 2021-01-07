Взятие Капитолия, конечно, сильно подкосило трампистскую фракцию в Республиканской партии. Уйти с сохранением сильной позиции у Трампа не получается. Под удар попали все политики, делавшие ставку на получение «наследства Трампа», прежде всего сенатор Тэд Круз.





Теперь левые будут несколько лет вспоминать республиканцам захват Конгресса и говорить, что именно республиканцы – партия хаоса и беспорядка. Что делает легитимным переход на сторону демократов испуганных независимых и умеренных республиканцев.





Значит, в повестке дня Республиканской партии уже официально вопрос о роспуске трампистской фракции и перезапуске популистского проекта – уже без Трампа и, возможно, на антитрамповских основаниях.





Примеры реализации подобного сценария существуют. Например, трампизм полностью уничтожил знаменитую Чайную партию, фракцию консервативных республиканцев, пользовавшуюся значительным влиянием при позднем Обаме.





Возможно, речь должна идти о варианте американского Бориса Джонсона. Напомню, что Джонсон – радикал-популист, выращенный в пробирке Итона, являющийся органической частью британской элиты и элитой на пост радикала назначенный.





Сам Джонсон говорил, что сидел на телефоне и ждал, когда ему скажут, он против Брексита или за. Сказали быть против – и Джонсон честно сыграл свою роль.





Другое дело, где республиканцам найти ершистого встрепанного латиноамериканца, выпускника Гарварда, не производящего впечатления элитного сноба?





Круз в первом приближении производит такое впечатление, но он слишком классичен для популистской политики. Республиканцам нужен свой Бето О’Рурк, точнее, свой Обама, способный привлечь латиноамериканцев и независимых, при этом сохранить и расширить консервативный электорат.

Может быть, такой человек найдется в семье Трампа или поблизости от нее? Может быть, Лара Трамп унаследует харизму «дедушки», но продемонстрирует более умеренные взгляды?





Этот сценарий уводит нас во Францию, где Марин Ле Пен возглавила Национальный фронт, отказавшись от наиболее радикальных частей программы «дедушки» Ле Пена.





Или молодой Джордж П.Буш станет губернатором Техаса и сможет претендовать на президентство?

Короче говоря, варианты перезапуска консервативного популизма у республиканцев есть. Вопрос, справится ли с этим традиционная республиканская элита.