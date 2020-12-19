21 декабря в небе можно будет увидеть "Вифлеемскую звезду"

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В вечернем небе 21 декабря произойдёт редчайшее астрономическое явление: Юпитер и Сатурн, два газовых гиганта Солнечной системы, сблизятся настолько, что их можно будет принять за одну большую и очень яркую звезду. 
 
Есть теория, что именно такое наблюдаемое даже невооружённым глазом сближение, похожее на рождение новой звезды, нашло отражение в Библии и было воспринято как "Вифлеемская звезда" -- символ рождения Спасителя. 
 
Во всяком случае случается подобное сближение очень редко, и в последний раз наблюдалось в XVII веке, а до этого -- в XIII веке. Максимально сблизившиеся планеты будут видны непродолжительное время в юго-западной части неба сразу после захода Солнца 21 декабря. Лучше наблюдать за явлением хотя бы через любительский телескоп. 
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APN.ru