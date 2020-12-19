21 декабря в небе можно будет увидеть "Вифлеемскую звезду"

В вечернем небе 21 декабря произойдёт редчайшее астрономическое явление: Юпитер и Сатурн, два газовых гиганта Солнечной системы, сблизятся настолько , что их можно будет принять за одну большую и очень яркую звезду.

Есть теория, что именно такое наблюдаемое даже невооружённым глазом сближение, похожее на рождение новой звезды, нашло отражение в Библии и было воспринято как "Вифлеемская звезда" -- символ рождения Спасителя.