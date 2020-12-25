 

О чём граждане России хотели бы спросить президента РФ

Левада-центр провёл опрос, с целью выяснить, какие вопросы хотели бы задать россияне президенту РФ. 
"В первую очередь граждане стремятся сообщить президенту о «низких зарплатах», «маленьких пенсиях», «невыплатах пособий», бедности, низком прожиточном минимуме (24%), высоких ценах (6%) и спросить, что он собирается делать по этому поводу. Характерны вопросы президенту о том, «когда он наведёт порядок» и «когда кончится бардак» (8%), а также вопросы-жалобы на то, «почему власти забыли о людях», «когда вспомнят про пенсионеров» (8%). Интересно, что вопросы о медицине и непосредственно о коронавирусе интересуют людей заметно меньше – 6% и 4% соответственно. Вопросов о том, как Путин «собирается противостоять США» или о том, «кто отравил Навального», ничтожно мало".
 
Такие результаты свидетельствуют о том, что последствия ковида для россиян выглядят как прежде всего экономические. Кроме того, на результатах отразилась аудитория, смотревшая пресс-конференцию президента: если среди людей за 65 её посмотрели 80%, то среди молодёжи -- только 34%.

Стоит отметить, что 70% россиян считают, что президент имеет право не рассказывать о своей семье, однако 55% считают, что люди имеют право знать о состоянии здоровья президента. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» 60% американцев и только 30% россиян готовы прививаться от ковида
» Депутатам запретили острые вопросы для премьера
» Президент обошел острые вопросы
» США компенсируют России потерю Ирака
» Путин расскажет о мальчике Никите все.
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Проблемы консолидации русской нации: пример Латвии

Проблемы консолидации русской нации: пример Латвии

«Холодно, репрессии и коронавирус»: тренды белорусского протеста середины декабря

«Холодно, репрессии и коронавирус»: тренды белорусского протеста середины декабря

Меч \

Меч "Святогора" над уральским посёлком Баранчинский

Какой должна быть идентичность Союзного государства?

Какой должна быть идентичность Союзного государства?

Раскрыты планы США на Украине

Раскрыты планы США на Украине

Ведущие специалисты и неприлетевшие грачи

Ведущие специалисты и неприлетевшие грачи

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Всемирная организация здравоохранения отменила одно из ключевых положений эпидемиологии XX века

  • 22:16
  • 73

Россия заняла третье место в мире по числу камер видеонаблюдения

  • 20:38
  • 147

"Комплексно развивать территории" будут в городах-миллионниках

  • 20:03
  • 142

О чём граждане России хотели бы спросить президента РФ

  • 19:36
  • 172

Чей хвост виляет Андреем Нечаевым?

Богатеющие на ковиде: Форбс представил новых миллиардеров

  • 20:47
  • 547
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru