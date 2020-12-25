О чём граждане России хотели бы спросить президента РФ

Левада-центр провёл опрос , с целью выяснить, какие вопросы хотели бы задать россияне президенту РФ.

"В первую очередь граждане стремятся сообщить президенту о «низких зарплатах», «маленьких пенсиях», «невыплатах пособий», бедности, низком прожиточном минимуме (24%), высоких ценах (6%) и спросить, что он собирается делать по этому поводу. Характерны вопросы президенту о том, «когда он наведёт порядок» и «когда кончится бардак» (8%), а также вопросы-жалобы на то, «почему власти забыли о людях», «когда вспомнят про пенсионеров» (8%). Интересно, что вопросы о медицине и непосредственно о коронавирусе интересуют людей заметно меньше – 6% и 4% соответственно. Вопросов о том, как Путин «собирается противостоять США» или о том, «кто отравил Навального», ничтожно мало".

Такие результаты свидетельствуют о том, что последствия ковида для россиян выглядят как прежде всего экономические. Кроме того, на результатах отразилась аудитория, смотревшая пресс-конференцию президента: если среди людей за 65 её посмотрели 80%, то среди молодёжи -- только 34%.





Стоит отметить, что 70% россиян считают, что президент имеет право не рассказывать о своей семье, однако 55% считают, что люди имеют право знать о состоянии здоровья президента.



