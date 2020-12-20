Артем Агафонов: Позиции Лукашенко после Всебелорусского собрания ослабнут

– Пока действуют коронавирусные ограничения, практического смысла в этом шаге нет. Граница все равно закрыта. Причем, с 21 декабря будет закрыта еще и изнутри. Максимум, что это даст – воодушевление сторонников, для которых «президент Света» добилась безвиза. Когда ограничения на пересечение границы будут сняты – Европа получит приток от нескольких десятков до пары сотен тысяч белорусских мигрантов, большинство из которых будут оппозиционно настроены по отношению к Лукашенко. Так что, если Тихановская рассчитывает, что отмена шенгенских виз способна усилить протест – она, скорее всего, ошибается.

Что касается вероятности такого безвиза – почему бы нет? Европа заинтересована в притоке гастарбайтеров.

– Что, по вашему мнению, будет делать Запад, если план с протестами в Беларуси провалится? Какими будут его дальнейшие действия?

– Протестный потенциал остается. И со стороны власти я не вижу никаких усилий, кроме чисто силовых, для его снижения. А насильно, как известно, мил не будешь. В ближайшее время ожидается еще несколько событий, способных усилить протестные настроения. В первую очередь, это Всебелорусское собрание, выборы в которое будут непрозрачными, с широким применением административного ресурса (в трудовых коллективах иное представить сложно), неравным представительством граждан. Учитывая то, что теперь это будет не просто пропагандистское мероприятие, но орган, который будет влиять на принятие Конституции, его избрание и проведение уже будет дестабилизирующим фактором. Во-вторых, референдум по Конституции. Учитывая предполагаемый перенос центра управления в недемократичное и нерепрезентативное Всебелорусское собрание и отмену выборности президента, протестов против такого Основного закона будет много. В-третьих, последующие президентские и прочие выборы. Спокойствия в наступающем году нам ждать не приходится, и Запад будет умело играть на этих конфликтах.

При этом, даже, если план Лукашенко сработает и ему удастся возглавить страну, опираясь на Всебелорусское собрание, его позиции будут ослаблены. Даже, если первоначально это будет монолит из абсолютно проверенных людей, в дальнейшем там неизбежно проявятся конфликты интересов локальных, экономических и политических элитных групп, которые с углублением кризиса и усилением внешнего давления будут все сильнее.

– Что будет с Тихановской в будущем, если хайп вокруг ее фигуры утихнет? Вид на жительство, как политического беженца в Европе? Или, возможно, она сможет вернуться домой?