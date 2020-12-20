Артем Агафонов: Позиции Лукашенко после Всебелорусского собрания ослабнут

Даже если Лукашенко удастся удержать власть в Беларуси, опираясь на Всебелорусское собрание, его позиции ослабнут из-за конфликта интересов локальных, экономических и политических элитных групп, которые проявятся в собрании в будущем, считает председатель белорусского движения «Гражданское согласие» Артем Агафонов.
– Тихановская призвала Запад отменить шенгенские визы для белорусов. Какие у неё шансы добиться этого? Даже если это случиться, повлияет ли это как-то на протестное настроение внутри страны?
– Пока действуют коронавирусные ограничения, практического смысла в этом шаге нет. Граница все равно закрыта. Причем, с 21 декабря будет закрыта еще и изнутри. Максимум, что это даст – воодушевление сторонников, для которых «президент Света» добилась безвиза. Когда ограничения на пересечение границы будут сняты – Европа получит приток от нескольких десятков до пары сотен тысяч белорусских мигрантов, большинство из которых будут оппозиционно настроены по отношению к Лукашенко. Так что, если Тихановская рассчитывает, что отмена шенгенских виз способна усилить протест – она, скорее всего, ошибается.
Что касается вероятности такого безвиза – почему бы нет? Европа заинтересована в притоке гастарбайтеров.
– Что, по вашему мнению, будет делать Запад, если план с протестами в Беларуси провалится? Какими будут его дальнейшие действия?
– Протестный потенциал остается. И со стороны власти я не вижу никаких усилий, кроме чисто силовых, для его снижения. А насильно, как известно, мил не будешь. В ближайшее время ожидается еще несколько событий, способных усилить протестные настроения. В первую очередь, это Всебелорусское собрание, выборы в которое будут непрозрачными, с широким применением административного ресурса (в трудовых коллективах иное представить сложно), неравным представительством граждан. Учитывая то, что теперь это будет не просто пропагандистское мероприятие, но орган, который будет влиять на принятие Конституции, его избрание и проведение уже будет дестабилизирующим фактором. Во-вторых, референдум по Конституции. Учитывая предполагаемый перенос центра управления в недемократичное и нерепрезентативное Всебелорусское собрание и отмену выборности президента, протестов против такого Основного закона будет много. В-третьих, последующие президентские и прочие выборы. Спокойствия в наступающем году нам ждать не приходится, и Запад будет умело играть на этих конфликтах.
При этом, даже, если план Лукашенко сработает и ему удастся возглавить страну, опираясь на Всебелорусское собрание, его позиции будут ослаблены. Даже, если первоначально это будет монолит из абсолютно проверенных людей, в дальнейшем там неизбежно проявятся конфликты интересов локальных, экономических и политических элитных групп, которые с углублением кризиса и усилением внешнего давления будут все сильнее.
– Что будет с Тихановской в будущем, если хайп вокруг ее фигуры утихнет? Вид на жительство, как политического беженца в Европе? Или, возможно, она сможет вернуться домой?
– Хайп уже утихает. Тихановская – фигура случайная и не самая удачная. Пока она обладает определенной внутренней легитимностью внутри оппозиции за счет участия и декларируемой «победы» на президентских выборах, но уже сейчас своим президентом, по данным опроса Chatham House ее хотят видеть 9,9% избирателей. Это в 2 раза меньше, чем у Латушко и почти в 4 раза меньше, чем у Бабарико. Поскольку Бабарико находится за решеткой, ставку будут делать на Латушко. Это человек хорошо известный на Западе, имеющий давние контакты и серьезный политический опыт. Этим он выгодно отличается от вчерашней домохозяйки Тихановской.Что касается перспектив Тихановской после того, как ажиотаж вокруг нее спадет – то при этой власти ей, конечно, лучше в Беларусь не возвращаться. Но перспективы у нее неплохие. Знаменитостью точно будет. Про нее будут снимать фильмы и сериалы от Голливуда до Болливуда, а японцы, может, нарисуют мангу. Шикарная же лирическая история. Муж, оппозиционер-правдоруб, разоблачает грехи власти, потом бросает вызов диктатору на выборах, но диктатор бросает его в тюрьму, после чего жена этого правдоруба, оторвавшись от готовки котлет, сама бросает вызов диктатору и, вроде как побеждает, но диктатор силой и обманом отнимает у нее победу, после чего она покидает страну и руководит сопротивлением из эмиграции. Короче, пафосно, гендерно, продвигает идеи демократии… все по канонам современного кино и уже расраспиарено на весь мир. Мексиканцам на 200 серий мелодрамы материала хватит.