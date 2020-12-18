 

Число контрактников в российской армии доведут до полумиллиона

 

Руководство Минобороны РФ рассчитывает увеличить до почти 500 тысяч число контрактников в российской армии. По словам заместителя министра обороны РФ Николая Панкова, на сегодня контрактников в армии уже почти вдвое  больше, чем призывников, и число их растёт. В число контрактных войдут воинские должности солдат, сержантов и прапорщиков.

Контрактники полностью заняли должности сержантов, экипажи подлодок и надводных кораблей, несущих боевую службу в дальней морской зоне, подразделения миротворцев, подразделения специального назначения и большинство должностей водителей и снайперов.

Численность призывников в российской армии за семь лет уменьшилась на 100 тысяч. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в российской армии более 405 тысяч контрактников (данные на март).

Однако полностью отказываться от призыва на срочную службу в армию в России не планируют.


 


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APN.ru