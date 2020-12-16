В Париже протестуют работники культуры, в Киеве -- предприниматели, в Лондоне -- рестораторы

Несколько тысяч сотрудников сферы культуры во вторник вышли на акцию протеста в Париже, чтобы выразить недовольство ограничениями из-за ковида. Сотрудники театров, кинотеатров, концертных залов собрались на площади Бастилии и скандировали лозунги с требованием открыть объекты культуры, которые, согласно распоряжению правительства, будут закрыты до 7 января 2021 года.

В Лондоне рестораторы и содержатели гостиниц считают, что ковидоограничения убивают их предприятия, оставляя тысячи людей безработными. Общее мнение выразил ресторатор Дэвид Мур, сказавший, что происходящее напоминает ему Армагеддон и что ему хочется плакать. Рестораторы и владельцы гостиниц настаивают, что за этими решениями нет ни малейшего научного подкрепления. Ранее научный советник правительства Великобритании Патрик Валланс уже признавал, что доказательств эффективности этих мер не имеется.

В Киеве более полутора тысяч предпринимателей утром во вторник вышли на Крещатик и площадь Независимости в знак протеста против ограничений их деятельности, связанных с карантином. Днём ситуация в центре столицы обострилась, когда митингующие начали установку палаток. Силовики снесли палатки и увезли их, однако в сотрудников правоохранительных органов со стороны протестующих полетели петарды, люди зажгли дымовые шашки.